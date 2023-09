Jsme v nebezpečí, varuje Kotal. V Maďarsku to byla jen příprava…

V neděli večer si dal dvojboj, Maďarsko vs. Česko a střet Albánie s Polskem. Expert deníku Sport a webu iSport.cz Václav Kotal si potvrdil svůj pohled. V dalším utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Tiraně, které se bude hrát 12. října, to bude mít tým trenéra Jaroslava Šilhavého sakra složité: „Albánci byli jednoznačně lepší než Polsko.“

V čem?

„Hrají ucelenější fotbal než Poláci. Je vidět práce brazilského trenéry Sylvinha - rychle a výborně kombinují, jsou pracovití. Předvádějí moderní fotbal, který vede ke koncovce, jsou kvalitně individuálně vyspělí.“

Zavaří Česku v boji o postup?

„Pokud nás porazí, už budou jednoznačně první. My pak hrajeme v Polsku, proto to bude nesmírně důležité. Vlastně může utkání rozhodovat o všem. Nechci nic přivolávat, na mistrovství postupují dva mančafty, ale jsme v nebezpečí. Potřebujeme udržet nějaký náskok před Polskem, které se určitě ještě nevzdává.“

Ale je v krizi, že? Pod novým trenérem Santosem z Portugalska mají mizerné výsledky.

„Výkon také nebyl dobrý, připadali mi úplně bez emocí, byla to vlastně jen taková rutina. Třeba si vezmou inspiraci v Německu, které prohrálo s Japonskem a hned to odnesl trenér Hansi Flick.“

No, Češi za sebou také nemají bůhvíjaké dny. Byl trenér Šilhavý kritizován oprávněně?

„U nás se mužstvo Albánie podceňuje, ale je pravda, že v zápase, v kterém vedete, byste měli vítězství udržet.“

Bylo utkání v Maďarsku lepší než s Albánií?

„Bylo, celkem se na to dalo dívat, ale… Bylo vidět, že je to příprava, mělo to nižší tempo než kvalifikační zápas. Pár soubojů i pár odvet se objevilo, ale bylo znát, že se kluci nechtějí zranit. Maďaři byli lepší, ale nám hrozně pomohl laciný gól, po něm jsme to dohráli velmi slušně. U gólu musím vyzdvihnout Chytila.“

Buďte konkrétní.

„Výborně to pánové dohráli, Jurečka s přehledem uklidil míč. Chytil je soubojový hráč, který se nebojí, zase byl z jeho práce gól. Celkem se dařilo i Adamu Hložkovi, i když se mu nepodařilo skórovat.“

Celé utkání zase odehrál kapitán Souček. Není to zbytečné, je přece vyzkoušený?

„Beru to tak, že jde o dobrou chvíli vyzkoušet, kdo by k němu seděl. On je výborný fotbalista, v národním týmu dokáže dát předfinální i finální přihrávku, sám se dostat do koncovky. Ale potřebuje k sobě pohyblivějšího hráče, který by mu kryl záda a vytvářel prostor pro hru. Zatím se úplně nepodařilo ho najít.“

Michal Sadílek by mohl být správným řešením, ne?

„Je potřeba včelička, pohyblivý hráč, musí být ochoten dělat takzvanou špinavou práci. V Holandsku už nabral i zkušenosti, myslím, že je lepším řešením než Král. Toho znám od mládí, ale chybí mi tam právě víc pohybu.“