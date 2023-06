Bývalá Miss atletika: Šebrle poslouchal na slovo! Věřila, že se naučí i mluvit

Když na přelomu padesátých a šedesátých let sama létala po dráze, zvolili jí Miss atletiky. Dnes je z Jany Jílkové legendární atletická trenérka a od čtvrtka čerstvá laureátka Ceny fair play. Vychovala desítky atletů a pracovala i s desetibojařem Romanem Šebrlem. Potkala se s ním v závěru jeho kariéry, když se olympijský šampion a mistr světa snažil do stárnoucího těla znovu nadrtit rychlost. „Poslouchal mě na slovo,“ vzpomíná Jílková s úsměvem.

Pro velkého šampiona desetiboje to tenkrát byl poslední pokus, jak ze svého těla vyrvat vzpomínku na někdejší výjimečnost. A zkušenosti legendární sprinterské trenérky mu přišly vhod.

„Přišel ke mně s tím, že chce rychleji běhat. Tak jsme to zkoušeli, bylo to docela fajn,“ vzpomíná Jílková s úsměvem. „V Helsinkách na mistrovství Evropy šel překážky dobře, ale pak mu začala dělat problémy ta noha, patu měl špatnou. Pak už to nešlo.“

Šebrle v sezoně 2012 na evropském šampionátu naposledy poskládal desetiboj přes 8 000 bodů, což mu v sedmatřiceti letech vyneslo šesté místo. Pak se ale zranil a olympijský závod v Londýně po prvním závodě vzdal.

„Na olympiádě už to bylo špatné, už to nešlo,“ líčí Jílková, která si ale spolupráci s Šebrlem jinak pochvalovala. „Byl bezvadnej. Opravdu poslouchal na slovo, to musím říct. Docela jsme to dělali dobře, ve sprintu to nebylo špatné. V tyči jsem mu nepomohla, ale na překážky a sprinty jo. On byl nesmírně pilný a šikovný.“

Šebrle oproti špičkovým soupeřům neoplýval absolutní rychlostí, uspěl ale kombinací tréninkové dřiny a schopnosti se naučit techniku napříč disciplínami.

„Byl šikovný na všechno, co souviselo se svaly. Když říkali, že se nenaučí mluvit, říkala jsem: To se strašně mýlíte,“ komentuje Jílková s úsměvem Šebrleho kariéru moderátora.

Jílková má za sebou vlastní kariéru, v níž se věnovala sprintům a skokům do dálky. Proslavila se ale především ve své trenérské dráze. Pracovala například s vícebojařkou Kateřinou Nekolnou, která se pak taky prosadila jako televizní moderátorka.

Její specialitou byly krátké překážky, vedla dvě poslední národní rekordmanky na 100 metrů překážek – Ivetu Rudovou a Lucii Škrobákovou, jejíž čas 12,73 sekundy je na vrcholu českých tabulek už čtrnáct let.

Jílková ale vidí její nástupkyně v současné hvězdičce Tereze Eleně Šínové, která už letos zaběhla čas 13,14 a v pondělí na Odložilově memoriálu zůstala v chladu a dešti jen o 7 setin zpět.

„Běhá úžasně. Trénuje ji Ladislav Kárský a ten překážky umí. Jsem na ni zvědavá. Ještě k tomu kousek má, ale během dvou, tří let by to Škrobákové mohla sebrat,“ líčí Jílková.