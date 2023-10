Dojde na odvetu Vémoly a Kincla? Nečekaný zvrat Terminátora!

Dnes již legendární zápasník se pomalu, ale jistě loučí. Na závěr dlouholeté kariéry si známý MMA fighter Karlos "Terminátor" Vémola (38) naplánoval hned dva pompézní rozlučkové duely s Attilou Véghem a Patrikem Kinclem. Těch se příznivci bojových sportů nemohou dočkat, jenže… Z odvety proti "Patašonovi", která měla být jedním z vrcholů roku, dost možná sejde…

Zub času se podepisuje na každém z nás. Ani jeden z nejznámějších českých bijců jeho účinky nedokáže zastavit. „Musím si přiznat, že mé tělo to už nedává. Musím si uvědomit, že kluky, které jsem dřív porážel, nezvládnu. Již nedokážu v ringu dominovat. Každá jízda jednou končí. A tohle byla velká jízda!“ zmínil krutou pravdu značně skleslý bojovník v podcastu fightcast.one po ostudné květnové nakládačce od Patrika "Patašona" Kincla (34), po níž kvapem prchal z O2 arény jako »zpráskaný pes«.

Karlos "Terminátor" Vémola pochopitelně nechce odcházet takto neslavně, když si roky pracně budoval jméno a pomohl zprofanovat svůj sport v našich končinách. Proto nejprve knockautoval Pavola Langera (32) a nyní chystá dva velkolepé duely pro nápravu reputace, až poté pověsí rukavice na hřebík a užije si zasloužený odpočinek. V rámci grandiózního finále své velúspěšné zápasnické dráhy se pak kromě Attily Végha (38) chtěl ještě znovu utkat právě s Kinclem, kterého veřejně vyzval na Oktagonu 47 v Bratislavě.

Pro vášnivého chovatele exotické a vzácné zvěře se mělo jednat o velkolepé vzpomínkové rozloučení s profesionální MMA scénou, na které působí od roku 2008. Tuzemští fanoušci bojových sportů od té doby nemohou ani dospat, jak se těší na další odvetný zápas Vémola versus Kincl, který jim populární bijec hned několikrát přislíbil. Navzdory obrovskému zájmu veřejnosti k tomu vůbec nemusí nikdy dojít!

Na vině jsou totiž jisté křivdy a vyřizování osobních účtů z minulosti, neboť mezi Vémolou a Kinclem od pradávna panuje značná nevraživost. Když se dvakrát střetli v kleci, pokaždé šlo o zápas roku. Poprvé v roce 2018 si vítězství připsal olomoucký rodák, podruhé si odnesl onu zmíněnou drtivou porážku. Třetí vzájemný duel se po čerstvých výrocích Vémoly jeví jako utopie. „Na odvetu nezbyde čas. Někde (Kincl) říkal, že mám počkat 5 let, jako on předtím na mě. Jenže Terminátor na nikoho nečeká, na mě se stojí fronta,“ mluvil o sobě ve třetí osobě v rozhovoru pro blog Forbes Casino.

„Navíc jsem slíbil rodině a blízkým, že do té »84« shazovat nebudu. On je »malá tlustá 77«, takže mě to nijak netrápí. Má kariéra je u konce, on ať se stará o tu svou. Kdyby na to došlo, tak bych »Ne« neřekl, ale on se k tomu rozhodně mít nebude. Teď bude žít z toho, že porazil Terminátora. Ostatně nic jinýho nedokázal. Není to zápas, který mě tíží," rýpnul si Vémola do odvěkého rivala, přičemž zároveň popřel, že by před Kinclem utíkal z ringu do zaječích.

„Možná stárnu, možná si to nechci připustit, ale tahle kapitola je uzvařena. Nějakou kariéru jsem udělal, teď se chci věnovat hlavně dětem a něčemu pozitivnějšímu," nastínil plány na důchod. Ačkoliv sešlo z »českého derby v MMA«, druhá oznámená bitva s Attilou Véghem by měla skutečně proběhnout, jak bylo původně avizováno a zamýšleno. Tím se zřejmě finálně ukončí velká éra Karlose Vémoly, na kterou bodou ještě dlouho vzpomínat všichni příznivci bojových sportů.