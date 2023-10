Škvor: Kincl a Vémola? Jejich rivalita mě nezajímá. Český box je hnůj

Škvor působil i na boxerské půdě, kde ve dvou zápasech odešel dvakrát jako vítěz. „Box v Česku je hnůj, proto jsem se na něj vykašlal. Dělaly se umělé rekordy. Seberou ti na nádraží dva cigoše, zbiješ je a máš rekord. Najednou jsi zajímavý v Německu, kde jsou lepší peníze. Tam dostaneš a jedeš zpátky.“

Zmiňuje ale boxerské stáje Patron boxing a Heroes Gate, které se snaží, aby prostředí českého boxu fungovalo jinak. Vyzdvidhl i české bojovníky Vasila Ducára a Lukáše Fajka. „Oba jsou na světovém měřítku uznávaní. Jsou to ale výjímky, které si jdou za svým cílem.“

Škvor trénoval s Karlosem Vémolou i Patrikem Kinclem před jejich vzájemným duelem. Vyhrocené květnové střetnutí ovládl druhý zmiňovaný. „Kdyby jim to vadilo, řeknou mi, ať na trénink nejezdím. Nemuseli se bát, že bych vypouštěl nějaké interní informace. Jejich vzájemná rivalita mě nezajímá.“

Terminátor v hlavním zápase Oktagonu 47 v Bratislavě, před více než týdnem, vypnul KO úderem Pavola Langera a vyzval Kincla na odvetu.

Moderátor České uličky Michal Hrdlička se rodáka z Prahy zeptal i na svět ivestic. Zápasník ukázal znalosti a prozradil, kde zhodnocuje své peníze. „Ivestuji do indexových fondů. U nás to zní netradičně, ale v Americe je to naopak. Většina lidí má akcie. Cílím na podobné výnosy jako u nemovitostí, v průměru 10-12 % ročně. Mám i investiční byt.“

Celý díl pořadu Česká ulička si můžete pustit v pondělí večer (22:00) na 02 TV Sport.