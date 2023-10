Vémolův plán: nejdřív Kincl, pak Attila. Hoří mi sociální sítě, vzkázal Inspektor

Největší senzací v historii domácí scény Terminátor nekončí. Po nejrychlejším KO Oktagonu Karlos Vémola vyzval šampiona Patrika Kincla, s nímž letos v květnu prohrál. Chtěl by tak uzavřít vyhrocenou rivalitu, ještě před očekávanou odvetou s Attilou Véghem.

Brutální knockout a pak ostrá slova mířící do Čech. „Já jsem na jaře udělal jednu velkou chybu, a to že jsem nechal malou tlustou sedmdesát sedmičku, aby dál běhala s mým pásem. Kvůli tomu teď všichni musíte poslouchat jeho blbý kecy,“ zahájil Vémola proslov v kleci připomínkou na původní divizi současného krále střední váhy Kincla. „V prosinci pro něj nemáte adekvátního soupeře. Já chci zápasit, chci se připravovat na odvetu s Attilou. Než s ním půjdu do ringu, dejte mi možnost být double champ,“ poslal Vémola výzvu k vedení i rivalovi.

Pětikolová bitva s Kinclem jako příprava na slovenskou legendu. „Nerad sedím a čekám jako Attila. Potřebuji zůstat aktivní, takže doufám, že se mi podaří získat místo na prosincové kartě v O2 areně. S Attilou to pak bude skutečné grand finále,“ představil Terminátor plán na závěrečnou jízdu kariéry.

Volba padne na šampiona střední váhy. „Dnes Patrik (Kincl) dostal výzvu i od Vlasta Čepa. Ten udělal vše potřebné, aby si zasloužil titulovou šanci,“ vyjádřil se Ondřej Novotný , spolumajitel organizace. „Jedna možnost je lepší než ta druhá. Musíme si sednout ke stolu a prodiskutovat budoucnost. Bez Patrika rozhodnutí padnout nemůže.“

Terminátor s velkými plány už do klece nastupoval. „Mluvili jsme o souboji s Kinclem už pár týdnů dozadu,“ prozradil Paul Ivens, Vémolův trénér z Británie. „Patrik posledně vyhrál, ale věřím, že Karlose dělilo od vítězství několik rozhodnutí v boji. Se změnami, které Karlos připraví, bude příští zápas mnohem vyrovnanější a atraktivnější. Věřím, že má na to, aby ve třetím duelu triumfoval,“ pokračoval Ivens a zmínil další důvod pro uskutečnění třetího zápasu. „Střední divize se mi zdá poněkud prázdná. Nemyslím, že tam má rovné soupeře, kteří by s ním dokázali svést vyrovnanou bitvu. Vémola versus Kincl může být perfektní vrchol prosincového turnaje v O2 areně.“

Nyní musí Terminátor čekat na rozhodnutí Kinclovy strany. Šampion už dříve avizoval, že třetí duel s Vémolou nechce, zejména kvůli nenávistné atmosféře, která druhému zápasu předcházela. Vlasto Čepo nabízí nejen naprosto odlišný styl boje, ale i výzvu v podobě mladé krve. Budoucnost další Kinclovy obhajoby možná rozhodne finanční odměna. Dá se očekávat, že se trilogie s Terminátorem zapíše mezi nejlépe placené zápasy v historii bojových sportů na domácí scéně.

Kincl si před zahájením ostrého tréninku a vyslovením verdiktu o budoucím soupeři vyžádal čas na rozmyšlenou. „Hoří mi sociální sítě. Speciálně novináře bych chtěl požádat o klid. Měl jsem v plánu v pondělí naskočit do opravdu tvrdé přípravy, takže jsem chtěl před tím stihnout čas s rodinou a odjel jsem s holkama (dcerou a manželkou) na hory,“ snažil se šampion uklidnit veřejnost. „Nechci neděli trávit na telefonu. Nebojte, vyjádřím se co nejdříve,“ slíbil Kincl přes instagramové video.