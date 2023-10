Végh o „psychopatovi“ Vémolovi: Nikam nepokročil. Čekám na něj rok

Až bude jednou někdo sepisovat kroniku MMA, Zápas století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem do ní zanese zlatým písmem. Slovenský bojovník v nejtřaskavějším zápase domácí scény z roku 2019 uspěl na KO v prvním kole. Nyní se mezi oběma legendami rýsuje odveta. Vítěz prvního vzájemného duelu exkluzivně pro iSport.cz odkryl zákulisí jednání i svůj pohled na českého Terminátora a jeho další výzvy. „Pořád o mně vypráví, že jenom žeru, tloustnu. Má pravdu, ale zároveň jsem odpočatý. On za čtyři roky nic v zápasovém procesu neukázal, tedy v tom smyslu, že nikam nepokročil,“ myslí si Végh v otevřené zpovědi.

V jaké fázi je domluva odvetného zápasu s Karlosem Vémolou?

„Je podepsáno už od minulého prosince. Čekám na přesný termín. Vypadalo to, že to bude letošní prosinec, ale to se určitě neuskuteční. Řekli mi, že nakonec budoucí rok, ale nemám konkrétní datum.“

Spekuluje se, že budete bojovat ve fotbalové aréně. Láká vás taková představa?

„Říkali, že to bude něco velkého, ale ne úplně konkrétně. Každopádně byl bych rád, kdyby to bylo na tak velkém stadionu. Bylo by to něco nového, co ještě Oktagon neudělal, a když toho budu součástí, byl bych velmi rád.“

Praha, nebo Bratislava? Vy jste první duel vyhrál, takže byste na domácí půdu teoreticky právo měl, že?

„Asi ano, ale já to stále beru tak, že Česko-Slovensko je jeden stát, nějak to nerozlišuju. Pokud by ovšem zápas dali na Slovensko, byl bych rád. Ale v zásadě je mi to jedno.“

Vémola je momentálně šampionem polotěžké váhy, ve které se vaše odveta uskuteční. Půjde tedy o titulový boj?

„Tím, že má teď titul, tak by to tak mělo být. I když nevím, jestli do té doby nebude mít Karlos další zápas, známe ho. Ale pokud by žádný neměl, bude to určitě o titul.“

Jaký máte v současné době vztah?

„Takový, že když se potkáme, pozdravíme se, ale na kávu nechodíme. Respektuju ho jako fightera, stejně tak to, co dokázal. Jsem jeho největší fanoušek, i když spíš bývalý. Respektive jen do doby, než budeme mít společný zápas.“

Takže byste v sobě dokázal znovu vzbudit tu ohromnou rivalitu? Leckdo by mohl nabýt dojmu, že už mezi vámi vyprchala.

„No jasně, dokázal. Když budeme mít zápas, kamarádství dáváme bokem a jdeme bojovat. A vyhraje ten lepší. V zápase nejsou žádné kamarádské vztahy. Už jsme to několikrát viděli, že kluci spolu i trénovali, byli přátelé, ale pak v zápase všechno odhodili, po něm si zase podali ruce, projevili si respekt. To je normální. Je to naše práce, děláme ji na sto procent, ale potom musíme jít dál.“

Co si o Karlosovi myslíte jako o bojovníkovi?

„Pořád o mně vypráví, že jenom žeru, tloustnu. Má pravdu, ale zároveň jsem odpočatý. On za čtyři roky (od vzájemného duelu) nic v zápasovém procesu neukázal, tedy v tom smyslu, že nikam nepokročil, že by byl o něco lepším zápasníkem než předtím. Poslední zápas (s Langerem) mu vyšel velmi dobře, trefil přesně, ale i to je MMA. Ale jinak je to stejný zápasník jako před čtyřmi lety.“

Vémola poutá pozornost, přitahuje fanoušky. Vidíte na domácí scéně jeho dalšího nástupce?

„To řeknu na rovinu: Vémola je jen jeden. A Attila Végh je taky jen jeden. Nedá se to srovnat s nikým a s ničím. Oba jsme osobnosti, které jsou jedinečné. Nevidím vůbec nikoho, kdo by nás dokázal nějak nahradit. I proto je náš zápas zajímavý.“

Nebojíte se ale, že MMA v Česku a na Slovensku zažije úpadek, až oba definitivně skončíte?

„Vůbec ne. Doba se vyvíjí, Oktagon jde nahoru. Vidíme, že i zahraniční jména už mají pásy a fanoušky. Roste to. A jsem rád, že jsme pomohli ten sport zviditelnit. Oba tu po sobě něco zanecháme, tomu sportu jsme dali opravdu hodně a nějak se to odzrcadlí. Ale nebojím se, že až skončíme, zájem opadne. Můžeme být inspirací pro mladé fightery, že se dá dosáhnout velkých věcí, jen musí jít za tím svým.“

Vémola před vaším prvním zápasem rozjížděl trash talk, pak prohrál. Čekáte, že teď slovní výpady omezí?

„Ne to ne, to je jeho věc a taky silná stránka. I já to asi potřebuju. Taky díky tomu jsem byl v minulém zápase velký outsider, a jak to celé dopadlo… Karlos to má v sobě. Viděli jsme teď s Langerem, že se trošku stáhnul zpátky, nebyl rýpač, naopak byl dost pokorný. Uvidíme, třeba se opravdu změnil úplně jako člověk. Nedokážu říct.“

Zmínil jste Langera. Jak vypadala vaše první reakce, když ho Vémola nedávno v Bratislavě porazil za sedm sekund na KO?

„Byl jsem v šoku. Sedm sekund a konec. Moje reakce vypadala asi podobně jako v celém Česko-Slovensku, protože nikdo nečekal, že to takhle rychle ukončí. Ale držel jsem mu palce, protože tím graduje i náš vzájemný zápas. Vyšlo to Karlosovi, ale i mně, protože jsem měl radost, že vyhrál. Zároveň ukázal, že v rámci úderů už má v sobě něco jiného. I to je moje motivace do dřiny a tréninkové přípravy, abych dával pozor na jeho další stránku.“

Co říkáte na to, že se Vémola okamžitě po výhře přihlásil o odvetu s Patrikem Kinclem?

„Byl jsem trošku zaskočený. Zase s Patrikem? Myslel jsem, že už to mají nějak vyřešené, já už rok čekám. Byli jsme dohodnutí na prosinci, teď řeší zápas s Kinclem, takže z toho nemám dobré pocity. Jen doufám, že všechno jde podle plánu. Udržuju se, trénuju každý den, ale ještě nemám takovou přípravu, jakou bych měl mít, protože nevím přesný datum. Potom se mi přepne hlava a půjdu do toho na dvě stě procent.“

Oktagon 43 SESTŘIH: Kincl vs. Vémola. „Inspektor“ obhájil pás šampiona Video se připravuje ...

Když ještě zůstaneme u souboje Vémoly s Kinclem, myslíte si, že je prosinec reálný? Hlavně vzhledem k tomu, kolik kilogramů by Terminátor znovu musel do střední váhy hubnout.

„Fuuu… To vůbec nevím, protože Karlos se vyjádřil, že už osm čtyřku dělat nechce. Nevím, co má v hlavě, ani co je plán organizace a Patrika. To je otázka na ně, ale když jde Karlos do toho, tak s tím, že by tu váhu zvládnul. Přece by ze sebe neudělal kára. Uvidíme, co bude. Jsem zvědavý, jaký zápas organizace na prosinec vyhlásí.“

Vyplatí se podle vás Kinclovi takovou nabídku přijmout?

„Vyplatí, nevyplatí. Když ten zápas bude, bude ho chtít vidět celé Česko-Slovensko, to je fakt. Pro Kincla je to podle mě velmi dobré, pro Karlose naopak riskantnější, ale na druhou stranu, může vyčistit svoje ego. Kdyby Patrika porazil, má proti němu bilanci dvou výher a jedné porážky.“

Vy už jste Vémolovi několikrát vyčetl, že si bere další výzvy, nesoustředí se na vaši odvetu. Štve vás to?

„Vždyť jsme byli dohodnutí na prosinci. Měl mít zápas s Patrikem (v květnu) a pak se připravovat na náš zápas v prosinci, ale on chtěl vzít ještě Štvanici, pak chtěl vzít nevím co… Říká, že potřebuje zápasit, to je oukej. Ale mohl říct, že prosinec platí a jdeme do toho. Ať má klidně zápas každý měsíc, mě to nezajímá, klidně, když to tak cítí. Ale abychom nepřekládali náš zápas kvůli něčemu jinému. Neberu mu to, je to jeho věc, hlavu mám nastavenou v pohodě. Nestresuju se. Máme dohodnutý příští rok, s tím počítám, jen čekám na datum.“

Co stojí podle vás za tím, že si Vémola bere tolik zápasů? Touha po penězích, jeho vnitřní nastavení?

„Nechci nic takového říkat, protože vlastně nevím, ale už několikrát tvrdil, že to neumí doma vydržet, protože jen leží a ‚cháluje‘. On zápasit potřebuje. Možná je jinak nastavený než já, je to jeho věc. Ať zápasí klidně padesát let.“

Kolik času byste potřeboval pro přípravu na zápas s Karlosem?

„Určitě tak čtyři pět měsíců, to stoprocentně. Už jsem nějak začal, tělo předpřipravuju. Ale pak tak čtyři pět měsíců, abych se na psychopata plně nachystal.“

Minimálně v jednom ohledu by byla vaše příprava tentokrát rozdílná. Před prvním střetem jste ještě nebyl otcem. Co se tím mění?

„Ano, mám doma dvě dětičky, ale s manželkou máme všechno domluvené. Bude stát při mně, při všem mi pomáhat, což je pro mě velmi důležité. Jdu do toho na sto procent stejně jako předtím, nic neponechám náhodě. Mám v sobě ten oheň, jen ho musím probudit a hotovo. Vím, že je to možné, už jsem to udělal, takže je to jen o mojí hlavě.“

V čem bude odveta jiná?

„Myslím si, že to bude větší než předtím. Lidi neví, co od toho očekávat. Tehdy jsem byl největší outsider, nikdo nečekal, že vyhraju. Teď může být průběh úplně jiný a bude to velkolepé tím, že se po čtyřech letech potkají bojovníci, kteří prvním zápasem úplně rozvířili svět MMA, vypráví se o tom dodnes. A taky bude samozřejmě odveta jiná v tom, jak budeme připravení, což se uvidí až v kleci.“