Nová pohádková smlouva kouče Priskeho: Kolik miliónů mu Sparta přihodila?

Přišel a hned vrátil Spartu na výsluní české ligy. Těžko se tedy divit, že na Letné udělali vše pro to, aby se jim dánský trenér Brian Priske (46) upsal k velice lukrativnímu kontraktu na tři roky. Toto česko-dánské spojení tak bude (alespoň podle nové smlouvy) pokračovat až do konce sezony 2025/26.

Sympaťák původem z městečka Horsens si Prahu a vlastně celé Česko rychle podmanil. Už v první sezoně vybojoval ligový primát, na který rudí čekali skoro dekádu. „V Brianovi jsme našli správného člověka. Věříme, že získá pro Spartu další titul, že bude nadále rozvíjet naše hráče a že budeme i v budoucnu schopni vyhrávat i evropské zápasy proti kvalitním soupeřům,“ rozplýval se po podpisu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ten také musel Priskemu pořádně nasypat. Na Letné doposud pobíral měsíční gáži 1,5 milionu. Teď si ještě o nějakých pár set tisíc polepší! Koučův aktuální plat se totiž dle zákulisních informací vyšplhal na přibližně dvoumilionovou částku, což znamená o 6 miliónů ročně navíc pro dánského stratéga. „Ve Spartě jsem velmi šťastný, proto pro mě bylo jednoduché přijmout nabídku k pokračování spolupráce. Vnímám, jak jsem klubem přijímaný a jak je tady hodnocena moje práce,“ usmál se Priske.

Pokud novou smlouvu dodrží, odkroutí si na lavičce rudých čtyři roky. Že se to nezdá jako zas tak dlouhá éra? Tak vězte, že v poválečné historii Sparty by to byl pátý nejlepší výkon! Vůbec nejdéle pak Letenským velel legendární Václav Ježek (†71) – dohromady přes deset let! Dohoní ho jednou Priske? Zítra (15:00) se pak pokusí na podpis dát vítězné razítko, jeho Sparta hraje proti Budějovicím.