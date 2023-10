Platy v MLS: Vaclík má 46krát méně než Messi. Slovák předčí Busquetse

Dlouholetý hráč Baníku Ostrava, který si zahrál i za Jablonec, působí v zámoří už šestým rokem. 32letý slovenský záložník často bojoval o místo v sestavě. A nejinak je tomu i v této sezoně. V nedávné době si ale přeci jen vybudoval lepší pozici, hraje, ale do play off s Minnesotou patrně nepostoupí.

Lionel Messi (Inter Miami)

20 446 667 dolarů / 477 500 000 korun

Suverénně nejlépe placený hráč MLS, žádné překvapení. Přitom mohl jít do Saúdské Arábie a vydělat si ještě mnohem víc, odmítl. Neměl to zapotřebí, raději zvolil život v Miami a šíření popularity sportu, kterému v Americe neřeknou jinak než soccer. S Interem se ale do play off letošní sezony nedostal.