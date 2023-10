Hlavní Priskeho zásluha: zlomil klišé o specifickém českém smrádečku

Především ale zvládl zlomit jednu nepěknou pověru. Nedůvěru, strach z nového. Léta se povídá: Cizinec nemůže v českém sportu - především fotbale či hokeji - jako trenér prorazit. Proč?

Jsme přece specifičtí, spojení česká kabina je bezesporu terminus technicus. Potřebujeme přece vtípky, jo, taky si skočit na pivo, tolik tomu nedávat. V deset na stadionu, ve dvě doma. Takhle to v Česku iks let fungovalo a mnohde ještě funguje.

Zahraniční trenér by to mohl změnit, zhatit, narušit naše pořádky. To přece nechceme, v našem českém smrádečku je nám dobře. Připomeňme například Plzeň, která pár let vyhrávala tituly takříkajíc „na pivo“.

Co nám má nějaký cizák radit?

V mnoha klubech, napříč sporty, už se jede jinak, to všechna čest. Vliv informací, úspěchů kupříkladu Slavie je tu znát.

Zahraniční trenér na lavici (basketbal a jeden hokejový finský rok byly výjimka) však nebyl dlouho brán jako relevantní krok. Jasně, přispěla k tomu i blamáž s Andreou Stramaccionim ve Spartě. To byla výstraha, krok vedle. Jenže nešlo o princip, nýbrž o volbu osoby a jeho okolí.

Naopak Priske je trefa - ať už na něj vedení Sparty přišlo jakkoli. Má vliv na letenské společenství, na celou ligu, pomáhá zahnat klišé o české specifičnosti. Snad rozráží dveře pro další. Fotbalová reprezentace potřebuje léčbu šokem.