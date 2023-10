Slavii čeká měsíc pravdy. Jak si Sparta poradí bez zraněného Haraslína?

Sparta

Spartě se zranil v posledním ligovém utkání Lukáš Haraslín, který se teprve dává zdravotně dohromady. Dle jeho slov si natrhnul lýtkový sval a doba léčení může trvat ještě pár týdnů. Jsem zvědavý, jak si sparťané povedou bez svého nejproduktivnějšího hráče. Kdo Haraslína nahradí v základní sestavě a v klíčových momentech? Osobně čekám, že Veljko Birmančević bude po dobu absence Haraslína nastupovat na levém křídle a vezme na sebe všechny pokyny i produktivitu Haraslína. Prostor se tak nejspíš otevře na pravém křídle, kde může Brian Priske využít hned několik fotbalistů: Adama Karabce, Jakuba Peška nebo může dostat větší minutáž Michal Ševčík. V následujících týdnech bude hlavní otázka jasná: jak dokáže aktuální mistr nahradit absentujícího Lukáše Haraslína? Pokud se jí to povede bez ztráty kytičky, jen to zase pozvedne sebevědomí už tak dobře vypadajícího mančaftu, který si jde rázně za obhajobou titulu.

Slavia

Před sešívanými je měsíc pravdy. Posuďte sami. Teď o víkendu přivítají doma Slovácko, ve čtvrtek vyrazí do Říma a pokusí se svalit AS, následuje vršovické derby v Ďolíčku, další víkend hostí v Edenu Plzeň, poté je na programu domácí odveta s AS a před reprezentační přestávkou ještě vyjede do Olomouce. Co zápas to těžká šichta. Jindřich Trpišovský potřebuje od svých oveček v těchto týdnech maximální možné nasazení a nejlepší výkony. Los je neúprosný a pokud na přelomu října a listopadu poztrácejí hodně bodů, může to mít pro ně fatální následky. Sezona bude ještě dlouhá o tom žádná, ale rival z Letné nevypadá, že by rozdával bodíky jak prodavačka na pokladně. Naopak, když tuto těžkou zápasovou sérii zvládnou a oberou o body i AS Řím, jejich sebedůvěra může vyletět a posunout se zase o level výš.

Plzeň

U Viktorky mě zajímá, jestli bude pokračovat v nastoleném trendu Rafiu Durosinmi, aktuálně nejproduktivnější hráč celé F:L. Na kontě má šest branek a pět asistencí. I proto už kolem něj krouží vlci z Wolfsburgu a rádi by si jeho služby zajistili co nejdřív. Osobně u Durosinmiho nečekám bodový propad a celkově mě Pzeň v této sezoně baví. Po rozpačitém úvodu se dostává do plných obrátek a aby se ve finále nesmál ten třetí vzadu. Viktorka bude čeřit vody na vrchu tabulky i nadále. Zvládnout potřebuje sobotní utkání v Liberci, který v 11. kole na stadionu U Nisy pořádně potrápil Slavii, se kterou nakonec padl 2:3 po gólu Zafeirise z 87.minuty. Luboš Kozel odvolán nebyl a s jeho ultimátem to nevypadá tak vážně, jak se prezentovalo před přestávkou.

Baník

V úvodu sezony byl Baník hodně kritizovaný, Pavel Hapal se odvolával, ale po pár týdnech je všechno jinak. I takový je fotbal. Může za to posledních šest ligových zápasů, kdy ostravští fotbalisté čtyřikrát zvítězili a ve dvou případech plichtili. Velký nebo spíš obří vliv má na výkony a výsledky duo Tanko – Ewerton. Dohromady nasázeli devět gólů a pro defenzivy soupeřů se stali noční můrou. Bude zajímavé sledovat srovnání s českou elitou. Čeká na ně na podzim v domácím prostředí ještě Sparta, Plzeň a na závěr roku Slavia. Po reprezentační pauze vyrazí tým Pavla Hapala do Teplic, kde v únoru vyhrál 5:0! Podobný výsledek se ale očekávat nedá, nebo snad ano?

Další příběhy

Atraktivní budou pochopitelně i další příběhy. Sigma měla problémy s marodkou, Bohemka střídala své výkony jako den a noc. Pardubicím pomohl příchod Daňka, Ševci se posílili o Pabla Gonzaleze, Václav Kotal mohl během přestávky pilovat s Votroky defenzivu a pokračovat bych mohl i dále. Důležité je, že se po krátké odmlce vrací FORTUNA:LIGA! A podle odhadů bychom měli mít i narvané stadiony. Jen ať se odhady potvrdí. Užijte si 12. kolo.