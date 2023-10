Šampionka Vlhová přišla o svou oporu: Proč ji opustil bratr?

Během její cesty za olympijským zlatem byl důležitou postavou nejen v jejím soukromém životě, ale také v profesním. Boris Vlha (32), starší bratr slavné lyžařky Petry Vlhové (28), se ale rozhodl tým své sestry letos v červnu opustit. Nyní promluvil o tom, čemu se v současnosti věnuje.

Více než čtvrt roku. Takovou dobu už není Boris Vlha oficiálním členem týmu své milované sestry a hvězdné lyžařky Petry Vlhové, které dopomohl i k zisku zlaté olympijské medaile. Přesněji se věnoval především kondici a logistice. Nyní ale přesedlal do jiného odvětví. Rozhodl se podnikat.

Konkrétně se společně se svou snoubenkou Simonou Jágerskou rozhodl, že si otevřou bistro. „Delší dobu na to nebyla vhodná situace ani prostor. Ten se nám naskytl před pár měsíci, navíc na dobrém místě,“ přiblížil Boris v rozhovoru pro slovenský server Šport24. Kromě toho uvedl, že se bude jednat čistě o italské bistro. „Ve hře nebylo nic jiné. Šlo o nápad přítelkyně. Bistro obsahuje její jméno a zní italsky. V podstatě nebylo o čem. Logo si také vymyslela ona,“ řekl bratr elitní lyžařky ke svému podniku s názvem La Simona.

Ten leží v širším centru Liptovského Mikuláše, tedy města, ze kterého Vlhová pochází. Kdy by se vlastně mělo bistro otevřít? Ani ne za měsíc. Konkrétně by chtěl pár zahájit provoz do poloviny listopadu, přičemž v prostorách objektu už se nějakou dobu maká. Ruku k dílu přiložil hlavně samotný Boris. „Dá se říct, že jsme to tady změnili od podlahy až po strop. S nějakou prací nám tady pomohli pracovníci, ale drtivou většinu jsme tady odmakali sami. Nejvíc jsem se nadřel u jedné ze stěn. Musel jsem sbíječkou odstranit čtyřcentimetrovou vrstvu betonu až na cihlu,“ prozradil Boris.

Návštěva hvězdné lyžařky

V uplynulých dnech zavítala do připravovaného bistra i jeho slavná sestra. „Peťa si to tady byla prohlédnout i s přítelem Michalem a cítili se zde velmi dobře. Pevně doufám, že v blízké budoucnosti oslavíme v těchto prostorech i další lyžařské úspěchy,“ přeje si Boris.

Pro něj se jedná o první podnikatelský projekt. Sám ale pochází z podnikatelské rodiny, tudíž v tomto oboru není žádným nováčkem. „Přiznám se, že s gastrem jsem do teď neměl žádné zkušenosti. Na druhou stranu ale vím, co podnikání obnáší. Rodiče podnikají celý život a já jsem byl toho v rámci týmu Peti součástí,“ vysvětlil. Vzhledem k tomu, že Simona žila 12 let v Itálii, bude jídelníček tvořen výhradně z jídel, která jsou pro tuto zemi typická. Sám Boris plánuje v bistru přes víkendy dělat pizzu, na které pracoval doma poslední tři roky. „Aby toho nebylo málo, tak lidé, kteří k nám zavítají, se mohou těšit i na překvapení,“ dodal.