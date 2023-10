Tenisové mámy vytáhly ratolesti na dýňové klání: Dlabeme na to!

Všechny tři už antukovým kurtům zamávaly, jejich hlavní náplní tak jsou děti. Tenisové parťačky Šafářová, Strýcová a Hlaváčková si proto daly dostaveníčko v pražské botanické zahradě, aby se svými ratolestmi vydlabaly dýně na Halloween.

Na kurtu byly samy za sebe, ale v soukromí jsou kamarádky. Kdykoliv mají čas, rády se potkají. „Všechny se známe odmalička. Hlavně s Andrejkou, protože jsme obě z Plzně. Když se všechny chceme potkat, tak je to vždy s dětmi. Bez nich jsme si na kafe ještě nezašly,“ řekla Blesku Bára Strýcová. „Jsem ráda že jsme dnes mohly přijít sem a užít si něco nového, protože já jsem dýně nikdy nevyřezávala a popravdě ani Halloween doma nedržíme. Na rozdíl od mé sestry, která žije v Americe,“ usmála se.

To Lucie Šafářová si na strašidelný svátek potrpí a doma nejenom vyřezávala, ale i barvila dýni načerno. „V den, co je Halloween, má Tomáš narozeniny, takže vždy slavíme!“ přiznala manželka hokejisty Plekance.

Bára Strýcová (37): Plán svatby máme, ale...

S novinářem Petrem Matějčkem (40) se Bára dala dohromady v roce 2018 a ještě před narozením syna Vincenta (2) se zasnoubili. „Svatbu máme nějakým způsobem naplánovanou, ale nespěcháme na to. Jen víme, že ji oba chceme!“ mrkla Bára. „Osobně bych ji chtěla v zahraničí, jen my dva a pár přátel. Ale naše plány se furt mění,“ dodala s úsměvem.

Lucie Šafářová (36): »Pleky« není bordelář!

Maminka dcery Leontýnky, která v prosinci oslaví 4. narozeniny, a syna Olivera (1,5) má štěstí v tom, že jí manžel Tomáš Plekanec (40) v domácnosti pomáhá. „Je hodně pořádný. A jsem ráda, že to není typ chlapa, co doma dělá bordel! Ve věcech má pořádek, k čemuž vedeme i děti,“ prozradila Lucka, která ani na vaření není sama: „Tomáš výborně griluje a já jsem přes to ostatní.“

Andrea Sestini Hlaváčková (37): Pravda o druhém dítěti

Až do šestého měsíce se Andree podařilo utajit druhé těhotenství s manželem Fabriziem, se kterým už vychovávají čtyřletou dceru Isabellu. „Druhé dítě bylo v plánu a už delší dobu jsme se snažili. Jsem ráda, že to vyšlo, i když to nebyla jednoduchá cesta. Prožili jsme si nějaký nahoru a dolů, a teď budeme věřit v dobrý konec,“ svěřila se, ale pohlaví miminka zatím tají.