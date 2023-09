Co čeká Strýcovou po kariéře: Chci druhé dítě. A běžet maraton, to je sen!

PŘÍMO Z NEW YORKU | Tenis končí, život začíná. A Barbora Strýcová (37) si ho bez sportu nedokáže představit. Sní o tom, že zaběhne Pražský maraton. A dobře! Po vzoru přítele Petra by si ráda vyzkoušela triatlon. K pohybu hodlá vést i dvouletého syna Vincenta. A nejen jeho. Co nejdřív by chtěla druhé dítě. Jak vidno, v tenisové penzi se odcházející velikánka kurtů nudy bát nemusí.

„Byla to jízda! Bylo to dobrý!“ shrnula v New Yorku s úsměvem vlastní kariéru Barbora Strýcová. A otevřeně promluvila o dalších výzvách a snech. Brzdit rozhodně nehodlá.

Jak vám zní slovo penzistka?

„Tak jsem už stará, po Venus tady na US Open jedna z nejstarších. Ale já se tak necítím. Neřekla bych, že nejsem fit. Naopak. Jsem pořád ve formě, takže se jako penzistka necítím. Spíš jako netenistka.“ (smích)

Která nemá nalajnovaný život podle tréninků.

„A na to se moc těším. Už jsem to zažila, když jsem čekala Vincenta. Teď už je to navždycky. Hýbat se nepřestanu, ale budu si sportovat podle sebe. Když si budu chtít jít zaběhat, tak půjdu. Ale ne pod tlakem a ve shonu. Všechno v klídku.“

Vy byste nevydržela s nohama nahoře, co?

„Zbláznila bych se. Budu se udržovat ve fitnessu, každý den se potřebuji nějak zpotit. Kdybych nic nedělala, byla bych na tom i psychicky špatně. Jenže taky mám zranění, která musím vyléčit.“

Jaká?

„Poškozený meniskus. A po wimbledonském finále se mi zhoršila i ta má achilovka. Normálně bych měla jít na operaci, což se mi ale vůbec nechce. Blbé je, že s ní nemůžu moc běhat, hlavně ty své dálky. Tohle musím vyřešit.“

Jaký sportovní výkon je teď pro vás výzvou?

„Chtěla bych si zaběhnout maraton. V Praze. To je můj sen!“

To je celkem velké sousto.

„Vím o tom. Není to pro mě cíl na příští měsíc. Na druhou stranu si říkám: Když to dali jiní, já to musím zvládnout taky! Caroline Wozniacká to dokázala v neskutečném čase – 3:26. Když už poběžím, chci běžet dobře.“

A rychleji než Wozniacká.

(smích) „Tak to zase nevím. Ten její čas je tempo skoro 4:50 na kilometr. Šílený! Ale už mám vyhlédnutého trenéra, člověka, co mě potáhne. Jen o tom ještě neví.“

Váš partner Petr se prý začal věnovat triatlonu.

„Už má za sebou čtyři, trénuje denně po práci tři až čtyři hodiny. Ale to je minimum! Taky bych si ráda triatlon vyzkoušela. Ten poloviční, který je i tak strašně dlouhý. Chci zjistit, jestli to psychicky zvládnu. Může se stát, že to nedám.“

Jaký jste plavec?

„Špatný. Umím plavat, ale ne tak, jak bych potřebovala. Petr se učí plavat už rok, takže já bych musela taky.“

Co cyklistika? V pohodě?

„To bych neřekla, ale jezdím. Nemám silničku, ale gravel, což mě moc baví. Kolo mi jde líp než plavání. Na vyjížďce jsme strávili s přítelem i čtyři hodiny, ale jak jsem se vracela k tenisu, s kolem jsem přestala. Zase musím začít.“

Tenis opustíte úplně?

„Ne, nechci! Chtěla bych rozšířit své tenisové kempy. A hrozně by mě bavilo někoho trénovat. Ale musela bych se to naučit. A taky ještě není ten správný čas.“

Co třeba komentování tenisu?

„Lákalo by mě, ale nějak si na něj nevěřím. Musíte být nestranný, což bych asi nezvládla. Nabídky jsem už měla, ale pořád jsem je odkládala, vymlouvala se. Teď to asi zkusím.“

Co vás láká kromě sportu?

„Zkusím zase oživit své podcasty, které jsem dělala při covidu. A konečně bych se ráda naučila vařit. Vaření mě hrozně baví, ale jsem v něm strašně špatná. Ségra je skvělá, stejně jako máma. Já jsem nejhorší kuchařka na světě.“

Na fotkách ale vaše jídla vypadala zdařile.

„Vypadala, no. Ale nedala se jíst. Docela umím péct. Řízek nebo rizoto zvládnu. Ale neumím přidávat přísady ve správném množství. Něčeho dám víc, něčeho míň. A už se recept kazí.“

Některé tenistky mají po konci kariéry problémy s váhou, u vás to asi nehrozí, co?

„Nejsem člověk, který se těší, jak po kariéře začne jíst prasečiny. Naopak. Miluju jíst zdravě, baví mě to, jsem v tom až bláznivá. Nerada se cítím těžká a ospalá. Dávám si pozor.“

A co takhle nějaký mejdan? I pro něj bude prostor.

„Jedna obrovitánská pařba je naplánovaná, abych oslavila Wimbledon a konec kariéry. Řeší se už jenom datum. Vím, že po ní nebudu fungovat. Když jdu pařit, tak pařím.“ (smích)

Šampionka Strýcová o mateřství i o tom, jak matky dokážou všechno Video se připravuje ...

S tenisem jste viděla svět. Láká vás cestování v roli turistky?

„V nejbližší době ne, ale pak by mě bavilo projet si Austrálii s malým. Mám tu zemi strašně ráda. Melbourne je fajn, ale mě láká poznat ji z jiného úhlu. Vyrazila bych na měsíc, podívala bych se do Perthu a na další místa. Nebo se jen tak vydáme na Šumavu opékat buřty. Strávit na Špičáku nějaký čas a nemuset se hned vracet, protože mám v pondělí trénink, to bude fajn.“

Zmiňujete syna. I jeho povedete ke sportu?

„Strašně moc to chci. Nemusí hrát tenis, ale musí se hýbat. Kope, má rakety i hokejovou hůl. Pokud nebude sportovat...“

…vezmete na něj tu hůl?

„Asi jo! (smích) Může se stát, že nebude soutěživý typ, ale děti by se měly do sportu trošku nutit.“

Vidíte, že to umí s míčem?

„Miluje kopání. Dokonce se na fotbal kouká. Asi nebude úplný dřevák. Dáme ho na atletiku, do Sokola, na plavání.“

Povedete ho k profesionálnímu sportu, když víte, jaká je to dřina?

„Nevím. Taková kariéra je strašná řehole. Na druhou stranu člověka naučí spoustu věcí. Kdyby se chtěl věnovat sportu naplno, podpořím ho tak, jak budu nejlíp umět. Kdyby něco dělal jen napůl, hned mu to zakážu.“

Zůstane Vincent jedináčkem, nebo plánujete rozšíření rodiny?

„Co nejdřív! Chtěla bych druhé dítě. Víňa by neměl být jedináček. My mu sneseme modré z nebe. Vím, že je to špatně. Ale co mám dělat, když na mě udělá ty svoje oči. Přála bych si mít dvě děti, to je tak akorát.“