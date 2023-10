Vrba skončil ve Zlíně: Ruská média už ho vidí v Soči

Známý český trenér Pavel Vrba (59) se před pár dny rozloučil s týmem Zlína poté, co ho vedení odvolalo kvůli nepřesvědčivým výsledkům. Nyní je tedy bez práce, a tak po něm začaly pokukovat jiné evropské týmy. Podle ruských médií o něj projevilo zájem Soči.

Pro bývalého trenéra české reprezentace by Rusko nebylo žádnou novinkou. V roce 2016 působil v týmu Anži Machačkala, kde však skončil již po půl roce kvůli neshodám s vedením.

Dalším motivem pro přesun do největší země světa by mohl být také fakt, že v tamní lize již působí jeden tuzemský trenér, a to Marcel Lička v týmu Dynamo Moskva.

Vítězi tří ligových titulů se ve Zlíně nedařilo. Ačkoliv dokázal moravský tým po svém listopadovém nástupu udržet v první lize, od začátku letošní sezóny bylo jasné, že větších úspěchu se mu dosáhnout nepodaří. Osudným se mu stalo utkání s Mladou Boleslaví, ve kterém padlo rekordních 14 gólů a z toho hned devět do zlínské branky.

Pokud by Pavel Vrba skutečně podepsal smlouvu s ruským týmem, nebylo by to jeho první zahraniční angažmá. Kromě Machačkaly působil také na Slovensku a v bulharském týmu Ludogorec Razgrad.

Vzhledem k současné situaci by ale rodák z Přerova musel nejspíše počítat s tím, že bude čelit nelibosti velkého množství fotbalových fanoušků.