Sharks dál na dně, padli poosmé. Výhry Vaněčka, Mrázka i Hronka (0+1)

Z českých gólmanů se v pátečním programu NHL neradoval z výhry jen Karel Vejmelka. Ačkoli s Arizonou vedl nad Los Angeles v deváté minutě už 4:1, tak Coyotes prohráli 4:5. Filip Hronek asistoval u rozdílové branky Vancouveru, který doma roznesl St. Louis 5:0. Do sestavy poražených se podruhé za sebou nevešel Jakub Vrána.

Vegas přitom začal velmi dobře, v čase 3:52 vedl už 2:0. Mrázka překonali Pavel Dorofejev z rychlého protiútoku a William Karlsson tečí. Chicago se ale z šoku rychle vzpamatovalo a ještě v úvodní třetině smazalo manko brankami Ryana Donata a Connora Bedarda. Na začátku třetí třetiny otočil skóre Taylor Raddysh, ale Shea Theodore vyrovnal v 52. minutě trefou z pravého kruhu. Zápas rozhodl Philipp Kurashev v přesilovce čtyři na tři.

Vaněček také brzy inkasoval. V sedmé minutě jej překonal z brejku JJ Peterka a ještě v úvodní třetině i Tage Thompson, který si položil českého gólmana kličkou na led a zasunul puk do prázdné branky. Efektním manévrem upravil na 2:1 pro Buffalo. New Jersey otočilo na 3:2 a vedlo i 4:3, ale hosté vždy odpověděli. Rasmus Dahlin vyrovnal od modré čáry a z těžkého úhlu Vaněčka zaskočil Dylan Cozens. Zápas rozhodl v 55. minutě Erik Haula, který se v utkání trefil dvakrát.

Ondřej Palát potřetí v řadě nebodoval, do statistik se zapsal v 16. minutě jinak. Obránce Buffala Connor Clifton trefil při hitu kapitána New Jersey Nico Hischiera do tváře a srazil jej na led. Za zákrok jej rozhodčí vyloučili na pět minut plus do konce zápasu, švýcarský hráč z preventivních důvodů nenastoupil do třetí třetiny.

K celému incidentu měl nejblíže Palát, který se vrhl na Cliftona. I když vzduchem nelétaly pěsti a oba se jen zápasnicky drželi, tak dostali trest za bitku. Český hráč obdržel kromě toho i dvě minuty za vyprovokování rvačky a osobní trest. Celkově si tak připsal 17 trestných minut.

Vejmelka vstupoval do utkání s úspěšností 94,2 procenta a ve třech startech v sezoně od začátku zápasu inkasoval dohromady pět branek. Český gólman dlouho odolával tlaku Los Angeles, v zápase kryl 36 střel a s Arizonou držel vedení 4:1 až do 37. minuty. Při obratu jej dvakrát překonal od modré čáry Drew Doughty, který zápas rozhodl v čase 58:01.

Góly Domácí: 01:35. Dorofejev, 03:52. W. Karlsson, 51:28. Theodore Hosté: 13:20. Donato, 14:39. Bedard, 41:11. T. Raddysh, 62:50. Kurashev Sestavy Domácí: Hill (L. Thompson) – Martinez, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Hague, Korczak – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, Stephenson, Stone – Dorofejev, W. Karlsson, Amadio – W. Carrier, Howden, Kolesar. Hosté: Mrázek (Söderblom) – Korchinski, S. Jones, A. Vlasic, Murphy, Tinordi, Kaiser – N. Foligno, Bedard, Kurashev – Dickinson, Reichel, T. Raddysh – T. Johnson, Donato, Perry – Katchouk, Entwistle, R. Johnson. Rozhodčí O'Rourke, Hanson – Gawryletz, Baker Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 338 diváků

Góly Domácí: 06:10. Teräväinen, 15:10. Teräväinen, 46:06. Teräväinen Hosté: Sestavy Domácí: Raanta (Andersen) – Slavin, Burns, Skjei, Chatfield, Orlov, DeAngelo – S. Aho II, Teräväinen, Nečas – Bunting, Kotkaniemi, Jarvis – Martinook, J. Staal, Fast – Noesen, Drury, Svečnikov. Hosté: Kähkönen (Blackwood) – Ferraro, Burroughs, Knyžov, Rutta, Emberson, M. Vlasic – Zetterlund, Hertl, Duclair – Eklund, Peterson, Labanc – G. Smith, Sturm, Hoffman – Zadina, Bordeleau, Kunin. Rozhodčí Lambert, Laurent – McNamara, Fournier Stadion PNC Arena, Raleigh

Góly Domácí: 07:41. Holtz, 16:11. Bratt, 33:47. Haula, 42:09. J. Hughes, 54:17. Haula Hosté: 06:11. Peterka, 15:42. T. Thompson, 37:31. Dahlin, 52:35. Cozens Sestavy Domácí: Vaněček (Schmid) – Siegenthaler, Hamilton, Bahl, Marino, B. Smith, L. Hughes – Toffoli, J. Hughes (A), Meier – Palát (A), Hischier (C), Bratt – Haula, Mercer, Lazar – Holtz, M. McLeod, Bastian. Hosté: Comrie (31. Luukkonen) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, E. Johnson, Clifton – Greenway, T. Thompson, Cozens – J. Skinner, Mittelstadt, Tuch – Peterka, Krebs, Jost – V. Olofsson, Girgensons (A), Okposo (C). Rozhodčí Rooney, Halkidis – Apperson, Berg Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16514 diváků

Góly Domácí: 09:49. Wilson, 17:14. D. Strome, . Carlson Hosté: 02:17. Rossi, 41:16. Hartman Sestavy Domácí: Kuemper (Shepard) – Fehérváry, Carlson, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev, Jensen – Ovečkin, D. Strome, Wilson – Milano, Kuzněcov, Oshie – McMichael, Bäckström, Mantha – Malenstyn, Protas, Phillips. Hosté: M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Faber, Middleton, Mermis, Addison, Merrill – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Maroon – M. Foligno, Rossi, Lettieri – Dewar, Duhaime. Rozhodčí Luxmore, Skilliter – Knorr, Marquis Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 16 602 diváků

Góly Domácí: 00:37. Maccelli, 07:44. Moser, 08:21. McBain, 08:55. Durzi Hosté: 05:55. M. Anderson, 36:11. Doughty, 41:49. Byfield, 46:54. Kopitar, 58:01. Doughty Sestavy Domácí: Vejmelka (Ingram) – Moser, Durzi, Stecher, Dumba, Välimäki, J. Brown – Keller (A), Hayton, Schmaltz (A) – Maccelli, Bjugstad, Kerfoot (A) – Carcone, Cooley, Sanford – O'Brien, McBain, Boyd. Hosté: Copley (9. Talbot) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Dubois, Laferriere – Moore, Danault (A), Kaliyev – Grundström, Lizotte, Lewis. Rozhodčí Rehman, Dunning – Murchison, Mahon Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4600 diváků