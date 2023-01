Nezastavitelný Jágr: první gól po padesátce! Navíc v dresu s paní Poldi…

Hokejový nestor Jaromír Jágr dál udivuje. Nepolevuje, naopak sešlapuje plyn. Legendární útočník proti Plzni trefil první gól v extralize po padesátce! Přesně mu bylo 50 let a 322 dnů. V jeho případě je věk opravdu jen nicotný údaj… „Byla otázka času, kdy to přijde,“ reagoval jeho dlouholetý dvorní centr Tomáš Plekanec. Hrálo se v historických dresech s paní Poldi. Osmašedesátka ho naposledy měla během výluky v roce 1994. Štěstí ale nepřinesly, Plzeň vyhrála 4:3.

Premiérový gól po padesátce si schoval na symbolický moment. Na sobě měl historický dres s paní Poldi, s kterým hrál za mateřský klub už během výluky v sezoně 1994/95.

Z reproduktorů zněla hudba z devadesátých let. Láska je láska od Lucie Bílé nebo slavné hity od DJ BoBa. Zazpívala i Hana Zagorová.

Navíc na plzeňské střídačce stál klubový majitel Martin Straka, Jágrův osudový spoluhráč. Právě vedle něj zažil v NHL nejkrásnější roky. V Pittsburghu i v Rangers. A teď i před jeho očima zažil další milník. Hvězdný útočník se stal historicky nejstarším střelcem v historii ligy. I když v jeho případě je věk nevýznamné číslo, tak tady jsou fakta: skóroval ve věku 50 let a 322 dnů…

V únoru mu bude jednapadesát, ale nic ho nezastaví. Svůj první gól v elitní soutěži vstřelil 4. října 1988. Teď další. Po více než 34 letech!

Asistoval mu na něj další osudový spoluhráč. Nejenom z Kladna, ale i z národního týmu. Byl to právě 40letý Tomáš Plekanec, jenž z levé strany přihrával, legendární útočník nastavil hůl a bekhendem poslal puk do plzeňské branky. Do konce první třetiny zbývalo 14 sekund.

„Věděl jsem, že zbývá málo času. Džegr na mě zařval, že jedeme ve dvou, já jsem ho neviděl. Myslel jsem si ale, že tam někde pojede, takže jsem se to snažil prohodit přes obránce. Jsem rád, že to vyšlo. Dostali jsme se zpátky do hry, byl to důležitý gól, abychom ještě zabojovali o nějaký výsledek,“ reagoval kladenský kapitán.

A co vůbec říká na to, že zrovna on přihrál majiteli na významnou trefu? „Já na to tak moc nekoukám. Samozřejmě klobouk dolů před ním. V tolika letech hrát, připravovat se… Ale pro nás v kabině už je to normální. To spíš pro fanoušky je to pořád větší téma,“ dodal Plekanec.

„Je vidět, že se do toho dostal, přišla mu chuť,“ chválil ho i útočník Adam Kubík, jenž rovněž prožil památný zápas. Vstřelil totiž svůj stý soutěžní gól za Kladno.

Jágr opět většinu utkání hrál v elitní formaci právě s Kubíkem a Plekancem. „Je super hrát s takovými legendami kladenského a českého hokeje. Takže jsem za to vděčný, dám na jejich rady a čerpám z toho,“ vykládal Kubík, jenž byl velký talent už od mládí.

Takže éru historických dresů zná už jenom z vyprávění nebo z fotek. „Za mě to byla super akce. Škoda, že jsme ji nepodtrhli body. Bylo to zpestření pro fanoušky, dresy byly hezké, přišlo hodně lidí,“ vykládal Kubík. „Škoda, že jsme pro ně nevyhráli….“ Na zápas dorazilo 4052 lidí.

V historických dresech nastupovalo Kladno do roku 1995. Vedle Jágra v nich válely další ikony, třeba Patrik Eliáš, Martin Procházka, Pavel Patera nebo i brankář Tomáš Vokoun. Úbory s paní Poldi ještě krátce před utkáním šly do dražby, do které se můžete zapojit ještě čtrnáct dní, tedy do 17. ledna večer.

S Rytíři to nevypadalo dobře, v poslední minutě první třetiny prohrávali 0:3. Ovšem právě Jágr gólem zavelel ke stíhací jízdě. Tu ve třetí části dokonal 21letý mladík Jaromír Pytlík.

Nakonec se stejně radovala Plzeň, která ukázala, že i s týmem bez hvězdných jmen dokáže divy. Chvíli před koncem se v početní výhodě nádherně do růžku trefil kapitán Jan Schleiss. Vyhodil láhev, která ležela na brance.

„Domácí srovnali, ale nám se to pak naštěstí podařilo v přesilovce zlomit. Mužstvo to vydřelo a vybojovalo. Ale máme tam spoustu chyb, které si musíme rozebrat. Výborný výkon podal Míra Svoboda,“ pochválil trenér Petr Kořínek plzeňského gólmana.

Rytíři padli po třech výhrách a o záchranu budou muset ještě pořádně bojovat. Pozitivní pro ně je, že odstup není propastný. „Věřím, že to bude vyrovnaný až do konce. Ale nesmíme body zbytečně odevzdat jako teď,“ reagoval lídr Plekanec.

Jágr i nadále pokračuje v úspěšné dvojroli. Majitel i hráč. A teď i střelec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. Jágr, 46:51. Kubík, 52:32. Pytlík Hosté: 01:46. Hrabík, 12:21. A. Dvořák, 19:30. Mertl, 55:52. Schleiss Sestavy Domácí: Bow (21. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Jágr, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka – Brodecki, Filip, Michnáč – Indrák, Pytlík, M. Procházka – Beran. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Malák – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Pour, Mertl (A), Holešinský – Lang, Bitten, Rekonen – A. Dvořák, Adamec. Rozhodčí Hradil, Kika – Ondráček, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4052 diváků

