Jágr děkuje Plekancovi: Obětoval ses pro Kladno a mně usnadnil návraty

Kladenští v Tomáši Plekancovi ztrácí mimořádného lídra, tahouna ofenzivy v elitní útočné formaci i při přesilových hrách, ale i specialistu na vhazování či hru v oslabení. Ocenil to i hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

„Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má,“ uvedl majitel kladenského klubu a někdejší Plekancův spoluhráč i z národního týmu.

Jágr ocenil i spolupráci, kterou dokázali navázat na ledě. „A když jsem se vracel do hry já, vždycky jsi mi to usnadnil, protože mě chápeš a na ledě si se mnou rozumíš. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí,“ doplnil Jágr.

Kladenský odchovanec Plekanec se vrátil do mateřského klubu v listopadu 2018 poté, co se dohodl na ukončení smlouvy v NHL s Montrealem. Pomohl hned Rytířům k návratu do extraligy a v té vypomáhal i Kometě Brno, za kterou pak odehrál celý ročník 2019/20. Potom se už vrátil definitivně do Kladna, jemuž pomohl opět po roce v první lize k návratu mezi elitu. V extralize sehrál celkem 313 utkání a nasbíral 233 bodů za 84 tref a 149 přihrávek.