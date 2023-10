Plekanec končí kariéru. Představa byla jiná, ale byl by to risk, oznámil

Po návratu z NHL, kde hájil především barvy Montrealu, působil v extralize nejprve v dresu Komety Brno, následně pomohl milovanému Kladnu k návratu mezi elitu. V aktuální sezoně stihl devět duelů s bilancí jednoho gólu a tří asistencí.

„Čau Kladeňáci, ze zdravotních důvodů jsem se rozhodl ukončit sezonu i celou kariéru. Představa byla malinko jiná. Myslel jsem si, že odpočinek pár týdnů by pomohl, abych se vrátil na led a pomohl klukům do play off. Mrzí mě to, strašně rád bych pomohl, ale dál by to pro mě byl obrovský risk,“ vysvětlil důvody konce ve videu na sociálních sítích klubu.

Naposledy nastoupil 8. října v Mladé Boleslavi, kde Rytíři vyhráli 4:3. O pět dnů později klub oznámil, že bude minimálně do listopadové reprezentační pauzy mimo hru. S průměrným časem na ledě 22:57 byl nejvytíženějším útočníkem Kladna a druhý v týmu za kanadským obráncem Jakem Dotchinem (24:25).

„Alespoň touto cestou se chci s vámi rozloučit. Bylo to skvělý, i když jsme hráli často na spodku tabulky, moc jsem si to užil. Děkuju za podporu i podporu od klubu a doufám, že budete s Kladnem držet dál. Mějte se fajn,“ rozloučil se s Rytíři i jejich fanoušky někdejší reprezentant, který s národním týmem během dlouhé kariéry získal stříbro a dvakrát bronz.

Česko také reprezentoval na dvou olympijských Hrách a jednou na Světovém poháru.

Na svém instagramovém účtu pak lehce nastínil další plány. „Těším se, co nového život přinese, na čas strávený s rodinou. Hokej mám ale pořád moc rád a věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli.“

Mezi prvními reakcemi byla právě rodina. „Vítej v klubu důchodců, muži!“ napsala v komentáři jeho manželka a bývalá tenistka Lucie Šafářová.