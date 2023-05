6 otázek k repre: gólman číslo jedna, chybějící Hyka i Chlapíkova mise

Před MS vyvstávají u českého týmu důležité otázky • FOTO: Koláž iSport.cz Česká nominace před mistrovstvím světa je hotová. Ladit se v ní budou maximálně poslední detaily, související s případným příjezdem hráčů z NHL. A vyvstávají důležité otázky. Kdo bude hrát na ledě klíčové úlohy? Proč se někteří mezi vyvolené kouče Kariho Jalonena nevešli, zatímco jiní ano? Deník Sport a web iSport.cz stanovil šest hlavních dotazů kolem národního týmu. A zkouší na ně odpovědět.

Kdo by mohl začít v brance? Sešla se silná a vyrovnaná trojice. Karel Vejmelka byl jedničkou na šampionátu už loni, na Českých hrách nastoupil proti Finsku a Švýcarsku. Marek Langhamer byl před rokem na šampionátu taky a dochytal zápas o bronz. V Brně se do branky nedostal. Šimon Hrubec pojede na první velký turnaj od olympiády v Pekingu. V přípravě zasáhl do utkání se Slovenskem i Rakouskem, na Czech Hockey Games uhájil jediné vítězství. Hierarchie nebyla předem daná, ale web iSport.cz předpokládá, že v Rize začne on. Šimon Hrubec by se mohl stát jedničkou národního týmu • Foto ČTK / Šálek Václav

Kdo bude první centr? Filip Chytil z New York Rangers se k týmu teprve připojí, ale měl by patřit k hlavním tahounům mužstva. V NHL prožil zatím nejlepší sezonu, jako silný a šikovný centr dostane klíčovou roli. Pro tým velká posila a velice důležitý hráč do jedné z top lajn. Nabízí se místo v prvním útoku mezi Dominikem Kubalíkem a Romanem Červenkou, stejně jako na první přesilovce, hrál je i v NHL. Českému celku se moc nedařily, ale s Chytilem se můžou vyšperkovat a zvednout. Reprezentační útočník Filip Chytil • Foto Pavel Mazáč / Sport

Proč se nevešel Jiříček? Věděl, že nemá nic jisté, ale taky měl obrovskou smůlu. Už v utkání s Rakouskem si poranil kyčel. Jakmile se zotavil a mohl hrát, musel odstoupit kvůli špatnému kotníku. Na Českých hrách nedohrál svůj první zápas se Švédy, ani poslední duel se Švýcarskem. V utkání s Tre kronor český tým inkasoval z protiútoku poté, co nastřelil hráče a pak nestihl zastavit pelášícího Seveřana. Hokejový nebojsa neváhá vzít odpovědnost na sebe, navíc je pravák. Nebýt zranění, místo by měl. David Jiříček už si zahrál i za seniorskou reprezentaci vloni, teď ovšem schází • Foto Michal Beránek / Sport

Co čekat od Chlapíka? Třikrát neuspěl, napočtvrté ano, i když se váhalo do poslední chvíle. Ale během sezony jezdil na turnaje, kouč Jalonen ho mohl dobře poznat a jeho nevýraznost přičítal tomu, že jeho tým ve Švýcarsku skončil sezonu dost brzy. „Na začátku přípravy bylo znát, že je měsíc a půl bez hokeje. Ale potom zapracoval na kondici a ukázal, že do týmu patří. Tvrdě pracuje,“ řekl o něm. To se projevilo i o víkendu v Brně, kde hrál všechny zápasy. Nejvíc se pochlapil v tom posledním. Filip Chlapík prudce brzdí před brankářem Emilem Larmim • Foto Pavel Mazáč / Sport

Proč vypadl Hyka? Sobotka, nebo Horák? Lenc, Hyka, nebo někdo jiný? Podobných typů proti stálo víc. V případě posledního jmenovaného útočníka nepomohla dlouhodobá klubová vazba na Lukáše Sedláka z Pardubic i předtím KHL. Po těžké sezoně, v níž měl delší zdravotní výpadek, byl do reprezentace povolán poprvé. Nevešel se do prvních dvou formací, do přesilovek, což bylo vidět už podle nasazení do jednotlivých utkání. Nevyčníval natolik, aby prošel sítem posledních škrtů. Od české hokejové reprezentaci se odloučil zkušený útočník Tomáš Hyka • Foto ČTK / Šálek Václav