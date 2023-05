Hlaváč o slovech, která přinesla zlato. Hlinka nás uklidnil: Vyhrajeme, ne?!

„Co se mi vybaví jako první? Asi ten vítězný gól v nastavení. Jinak bych místo v tomhle magazínu neměl. (smích) Byl to obrovský zážitek. Mám ho pořád v živé paměti, i když to není tak, že bych si ho neustále připomínal.

Ale párkrát jsem ho od té doby viděl. Byla přihrávka přes střední pásmo na mě do strany. Já jsem se tam natlačil a vystřelil z bekhendu. Brankář Kiprusoff to vyrazil, já jsem to ještě přes něj nějak šťouchnul a naštěstí se puk převalil do brány. Nic moc hezkého, ale bylo to hodně důležitý.