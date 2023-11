Xavi po překvapivé prohře: Jeden z nejhorších zápasů za poslední roky

Do překvapivého vedení nad Barcelonou poslal Šachtar Danylo Sikan • Reuters

Do překvapivého vedení nad Barcelonou poslal Šachtar Danylo Sikan • Reuters

Do překvapivého vedení nad Barcelonou poslal Šachtar Danylo Sikan • Reuters

Hráčům Barcelony se momentálně nedaří, upozornil na to i trenér Xavi • Reuters

Šachtar slavil v hamburském azylu překvapivý triumf, čímž Barceloně zamezil oslavu postupu do osmifinále • Reuters

Šachtar slavil v hamburském azylu překvapivý triumf, čímž Barceloně zamezil oslavu postupu do osmifinále • Reuters

Trenér fotbalistů Barcelony Xavi označil úterní porážku 0:1 na hřišti Šachtaru Doněck za jeden z nejhorších zápasů katalánského velkoklubu za hodně dlouhou dobu. Španělští šampioni nevyužili šanci stvrdit postup do osmifinále Ligy mistrů už po 4. kole skupinové fáze. Xavi po druhé porážce v sezoně připustil, že se jeho tým nenachází v ideální formě.

„Byl to jeden z našich nejhorších zápasů za poslední roky. V duelech Ligy mistrů musíte ukázat to nejlepší, abyste uspěli. To se nám dnes nepovedlo, nehráli jsme dobře,“ citovala Xaviho agentura AP.

Zápas v Hamburku, kde Šachtar kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině hraje domácí zápasy, rozhodla hlavička Danyla Sikana ze 40. minuty. Barcelona pouze jednou trefila prostor mezi třemi tyčemi a po porážce 1:2 v El Clásicu s Realem Madrid prohrála podruhé z posledních tři soutěžních utkání. Katalánci tak nenavázali na sezony 2002/03 a 2020/21, kdy zvládli úvodní čtyři zápasy skupinové fáze.

„Nezažíváme vydařené období, moc dobře to víme. Je to i o psychice, jsme nekoncentrovaní, nepresujeme dobře, nedaří se nám plnit taktické úkoly. Musíme se dát rychle dohromady a zlepšit se ve všech ohledech,“ uvedl Xavi. „Pořád ale máme vše ve svých rukou a postup si můžeme uhrát už příští kolo doma proti Portu,“ podotkl třiačtyřicetiletý kouč.

Jeho tým má ve skupině H devět bodů stejně jako Porto, které v úterý zdolalo na svém hřišti 2:0 Antverpy. Šachtar ztrácí tři body a drží se ve hře o jedno ze dvou postupových míst.

„Především chci pogratulovat svým hráčům, odvedli skvělou práci. Vždycky říkám, že pokud chcete útočit, musíte umět bránit. Od perfektní defenzivy jsme se dnes odrazili,“ ocenil po překvapivém triumfu trenér Šachtaru Marin Pušič, jenž poprvé vedl tým teprve před dvěma týdny při porážce 1:2 v Barceloně. Od té doby ale ukrajinští šampioni uspěli ve všech třech soutěžních utkáních, navíc neinkasovali.

„Ve druhém poločase v Barceloně jsme si ověřili, že se proti nim dá hrát. Dnes jsme ukázali, že se dají i porazit,“ přidal záložník Heorhij Sudakov. Šachtar v dalším kole opět v Hamburku přivítá Antverpy, které jako nováček stále čekají na první body v soutěži.