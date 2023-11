Jágr pokřtil bibli Elánu, sám chystá knihu: Poslední zpověď

V Bridge salonku hotelu Ambassador se rozezněla skladba Stužková. „Slyšíš, to je ona. Má oblíbená,“ zaposlouchal se Jaromír Jágr (51), kmotr knihy mapující historii nejslavnější slovenské kapely historie Elán. Zavzpomínal si u ní na mládí a zamyslel se nad stářím…

Kdy jste se stal fanouškem Elánů?

„V sedmé, osmé třídě základky. Na konci školního roku se už moc nevyučovalo a někdo ze spolužáků přinesl kazeťák. Elány jsme poslouchali pořád dokola. Mojí nejoblíbenější písničkou byla právě Stužková. Do té jsem se zamiloval.“

A další vaše šlágry?

„Zaľúbil sa chlapec, Ulica, ale moje nejoblíbenější je Nie sme zlí.“

Vy jste hodný, že jste se stal kmotrem unikátní limitované bible kapely…

„Myslím, že něco podobného měl i Karel Gott. Zarazilo mě, že u nás vyjde jen 222 výtisků. To musí být druhý den po vydání pryč.“

Také chystáte knížku. Ta se na trhu objeví kdy?

„Snažíme se, aby to bylo před MS. To je skvělá příležitost k vydání. Věříme, že to zvládneme všechno napsat, urobiť.“ (úsměv)

To musí být fuška…

„Bude to moje třetí kniha a poslední! První byla o trénování, jak jsem se dostal do NHL. Druhá o životě v NHL. A třetí bude takové zamyšlení, proč se to vlastně stalo. Z jakého důvodu se přihodilo, že zrovna Jágr dokázal to, co dokázal. Lidi si tam najdou, co potřebují. Alespoň takový byl můj záměr; oslovit nejen ty, kteří sledují hokej. Přál bych si, aby měla úroveň.“

No, a knihu o Elánech si koupíte?

„Myslím si, že bude velká šance ji získat, když stejné nakladatelství bude vydávat i tu moji.“ (úsměv)

JJ o návratu na led: Třeba nikdy!

Na první pohled vypadá výborně. „No to teda nevypadám,“ kroutil hlavou Jaromír Jágr (51) a prozradil, jak reálný je jeho comeback. Poslední mač odehrál v baráži proti Zlínu 21. dubna. „Reálný… Chci se vrátit, pokud se tedy vůbec vrátím, teprve v momentu, až budu schopný hrát na nějaké úrovni. A k tomu furt potřebuju zhubnout,“ přiznal a dodal: „Prostě záleží, jak rychle se do toho dostanu a jestli se do toho vůbec ještě dostanu. Konkrétní termín vůbec nejde určit.“

Velký šéf je pyšný, ale Plekyho nenahradíš

Budou to dva týdny, kdy kádr Rytířů kvůli zranění zad opustil Tomáš Plekanec (41). „Podobné bolesti měl už minulý rok,“ posteskl si šéf Jágr nad náhlou ztrátou kapitána. „Je tam obrovský risk, že kdyby se zranění zhoršilo, mohlo by ho to ovlivnit v jeho životě. Chápu, že se takhle rozhodl,“ pokračoval Jaromír, než dodal. „Takového hráče nenahradíš. Záleží na klucích, jak se k tomu postaví. Zda se budou vymlouvat, anebo řeknou: hele, dostanu víc času na ledě a můžu ukázat, co jsem zač. Takhle přesně k tomu podle mě přistoupili. Jsem na ně za to pyšnej.“