EXTRALIGOVÁ NEJ: TOP 5 brankářů. Vynikající Frodl či litvínovský držák

Model Deníku Sport a webu iSport.cz sbírá více než 25 různých statistik, se kterými následně pracuje. Konečné hodnoty hráčů či brankářů jsou vyjádřeny v percentilech. Pokud hráč disponuje percentilem 90, znamená to, že je v daném atributu lepší než 90 % ostatních hráčů na jeho pozici. Model při hodnocení zvlášť rozděluje brankáře, obránce a útočníky.

5. Dominik Pavlát (Plzeň)

Pozvánku do reprezentace si zasloužil. I přestože se v Plzni o post jedničky dělí se Samuelem Hlavajem, patří Pavlát mezi nejlepší gólmany extraligy. V 9 zápasech, do kterých nastoupil, pochytal 2,67 branek navíc oproti očekávání. Šestý nejlepší výsledek v extralize. Pro porovnání: Hlavaj se nachází na hodnotě 0,14. Pavlát se může navíc pyšnit i výbornou konzistentností. Pouze v jednom utkání pustil za svá záda více než 1 gól, než by měl. Stalo se 1. října v utkání proti Kladnu. V ostatních utkáních se na něj Plzeň mohla spolehnout.