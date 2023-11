Hostem legendy Van Damma bude Jágr. Potkali se v jednom z jeho snímků

Kladenský boss Jaromír Jágr nechápe malou návštěvnost na zápasy Rytířů. Na sociálních sítích se tak opřel i do vlastních fanoušků • koláž iSport.cz

Už v úterý vystoupí na podium v pražském Sasazu legendární hollywoodský herec Jean-Claude Van Damme. V rámci akce Noc s legendou se tak vůbec poprvé v naší zemi potká organizovaně s fanoušky, kteří si na jeho akci mohli zakoupit vstupenky a to dokonce i s meet and greet. Zajímavá bude i účast další legendy. Jaromír Jágr si krátce vyzkouší roli moderátora a slavnému herci položí několik otázek.

„Zbývá posledních pár meet and greet a pár vstupenek ke stolům a na stání. V den akce bude určitě vyprodáno“, hlásí promotér večera Petr Větrovský za VDN Promo, která má večery s názvem Noc s legendou na svědomí.

V minulosti již organizovali podobné akce s Mikem Tysonem, Tysonem Furym a nebo třeba s Jaromírem Jágrem. Právě Jágra a legendu akčních filmů spojuje účast ve filmu Náhlá smrt, který se odehrává v aréně Pittsburghu v rozhodující sérii finále NHL.

Jaromír Jágr minulý týden zveřejnil zajímavé video, kde se do branky Penguins postavil v rámci filmu i samotný Jean-Claude Van Damme a na svůj instagramový profil napsal: „Tenkrát nám Van Damme píchnul v Pittsburghu, tak teď v Praze zkusím píchnout já jemu už za týden v Sasazu. Mám rád tyhle vtipný videa a když on skočil na led, když jsme dostali gól a pak chytil nájezd, já skočím za ním na podium. Když to nebude Marku Vašutovi vadit (nerad bych dostal pěstí ve tmě), dám JCVD i pár otázek. Moderátora jsem ještě nedělal. Za týden se uvidíme.“

Na akci Noc s legendou budou nakonec k vidění rovnou dvě světové legendy a Jágra v nové roli moderátora. Přesto, že se bude jednat asi jen o chvilku, jelikož hlavním moderátorem akce je Marek Vašut, jsme na premiéru slavného čísla 68 v očekávání.