Pavlův vítězný debut, Nečas i Zohorna rozhodli. San Jose se dočkalo výhry

Český útočník Martin Nečas zakončuje do branky San Jose • Reuters

Zajímavá česká noc v NHL! Martin Nečas rozhodl gólem v prodloužení o výhře hokejistů Caroliny 3:2 nad Buffalem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Radim Zohorna vstřelil rozdílovou branku při vítězství Pittsburghu 2:0 na ledě Anaheimu. Z českých gólmanů zasáhl do úterního programu jen Vítek Vaněček, který neodvrátil 26 zákroky prohru New Jersey 3:6 v Coloradu. Na straně vítězů debutoval v soutěži Ondřej Pavel. První výhry v sezoně se dočkalo San Jose, Sharks porazili Philadelphii 2:1.

Nečas ukončil prodloužení po devadesáti sekundách. Český útočník si sjel před branku a usměrnil do sítě přihrávku Sebastiana Aha. Nečas skóroval v prodloužení za Hurricanes podeváté v kariéře a v klubové historii je lepší pouze Aho (10).

Zohorna nahodil puk ve třinácté minutě ze záporného úhlu do brankoviště a gólman John Gibson si jej srazil betony do vlastní sítě. Český útočník si připsal třetí trefu v sezoně v sedmi odehraných utkáních. Výhru zpečetil Sidney Crosby při závěrečném risku Anaheimu bez brankáře.

New Jersey po asistenci Ondřeje Paláta vyrovnalo ve 36. minutě na 3:3. Poslední třetinu ale ovládlo Colorado, na jehož vítězství se podíleli třemi body Mikko Rantanen (2+1) a Cale Makar (0+3). Pavel při své premiéře odehrál sedm minut a zaznamenal jeden záporný bod do statistiky +/-. Vaněček, který si připsal v předchozích čtyřech startech pokaždé výhru, inkasoval pětkrát. Zbývající gól padl do prázdné branky.

Otec Ondřeje Pavla zveřejnil na síti X synovu školní slohovou práci, v níž si před lety vysnil start v NHL. Dnes v noci se třiadvacetiletý forvard skutečně dočkal.

