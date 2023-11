Paní učitelko, chci do NHL! Čech před 12 lety popsal sen. Teď ho prožívá

Působí to jako klasický školní sloh. Akorát že vůbec! V roce 2011 odevzdal tehdy desetiletý žáček Ondřej Pavel práci, v níž úsměvnou češtinou jasně líčil: „Chtěl bych být profesionálním hokejistou. Chci být pořád na ledě a mít v ruce hokejku a puk.“ A pracoval. Nejdřív v Kobře, krátce na Spartě, ale jen co obdržel občanský průkaz, zamířil za Atlantik. V 23 letech si teď plní dětský sen. V noci na středu naskočil za Colorado.

Slohový výtvor Ondřeje Pavla zveřejnil na sociální síti X jeho otec Stanislav. „Kdy jindy, než dnes! Snad Ondra promine…,“ poznamenal hrdý tatínek. I přes obrazovku jde znát, jak je na syna pyšný.

Před dvanácti lety totiž jeho potomek odevzdal ve škole úvahu o tom, čím touží být, s tímto závěrem: „Jestli se chci dostat do NHL nejlepší hokejové ligi na světě záleží to jen na mně. To co teď umím mi vůbec nestačí musím na sobě pořát pracovat,“ psal v lednu 2011 mladý Ondřej Pavel. Bez ohledu na chyby dostal jedničku.

Před vysněným debutem pak otec sdílel každý příspěvek, který se jeho potomka týkal. Vychutnal si šťopičku slivovice a těšil se na premiérový zápas.

V něm Pavel převážně po boku slovenského mentora Tomáše Tatara odehrál šest minut a 59 sekund, tedy nejméně z celého týmu. Jenže si zkusil nejlepší soutěž planety, přesně jak si přál. A to se počítá. Snu obětoval nemálo. Není z těch, co by přitahovali bodové příspěvky jako silný magnet. Vždyť na farmě v AHL nedal za prvních deset zápasů gól, neasistoval.

A přesto si ho trenér Jared Bednar vybral, aby plnil úkoly čtvrté formace. „O tomhle sní každý hráč. A já jsem nadšený, že jsem dostal takovou příležitost. Budu se snažit ji maximálně vytěžit,“ sliboval Pavel v předzápasovém rozhovoru.

Pravda, uvítání českého pracanta v NHL mohlo být i příjemnější. Při jednom z prvních pobytů na ledě jen sledoval, jak Tyler Toffoli z New Jersey zpracovává přihrávku na úrovní brankové čáry a bezpečně nachází horní růžek. Nakonec Colorado brzký inkasovaný gól tolik nemrzel. Ještě v první části srovnal Mikko Rantanen, po 60 minutách svítil na kostce stav 6:3 ve prospěch týmu zpod Skalistých hor.

Šanci si vypracoval také debutující centr. V první třetině se zorientoval v předbrankovém prostoru a z otočky ohrozil krajana Vítka Vaněčka. Třiadvacetiletý útočník se zakončením zbavil nervů. „Vždycky je dobré, když můžete zavřít oči, hodit puk na bránu. Doufal jsem, že si najde cestu dovnitř,“ přiznal Pavel v rozhovoru pro The Athletic.

Trefy se sice nedočkal, ale jedovatou palbu od něj trenéři zrovna neočekávají. Pavel je neúnavným vytrvalcem, který štve soupeře jako otravný hmyz. Umí protihráče trefit tělem, dobře čte vývoj situace, dokáže narušit rozehrávku. Přesně proto dostal přednost před údernějšími farmáři, kteří by s omezeným vytížením zapadli.

Vysněný narativ slohové práce má rázem reálné ztvárnění. Rodiče jsou právem hrdí. „Doufám, že si připravili nějaké kafe,“ smál se Pavel a narážel na skutečnost, že se svým týmem vyjel na led před půl pátou středoevropského času.

V sedm už jeho příbuzní mohli slavit vítězství Colorada 6:3. Avs tentokrát nepohřbili New Jersey strženou lavinou, spíše postupně zasněžovali. Pomohla jim i zkušenost Milese Wooda, bývalého forvarda Devils, který měl z tréninků dobře načtené chování Vítka Vaněčka. Čecha překonal ranou na lapačku, přidal asistenci a dočkal se ocenění pro první hvězdu utkání.

„Proti Vítkovi už jsem si něco odstřílel. Viděl jsem místo a šel jsem si pro to. Je skvělé, že jsme dokázali porazit tak skvělý tým,“ liboval si Wood skrze ligové stránky.