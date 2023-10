Jágrův trpký vzkaz fanouškům: Jako fakt? Vždyť i v Boleslavi přišlo víc lidí

Víc než z konce bodové série byl zklamán vlastními fanoušky. Jen chvíli poté, co kladenští hokejisté v neděli prohráli 2:6 s našlapanými Pardubicemi a poprvé po sedmi zápasech vyšli bodově naprázdno, si na sociálních sítích zazoufal Jaromír Jágr. Komentářem mířil na příznivce Rytířů, kterých se zklamaně ptal, proč nedokážou zaplnit zimák na atraktivního soupeře a hlavně při herním i výsledkovém progresu. „Vždyť i na Boleslav přišlo více lidí a to jsou poslední a naposledy doma dostali 0:8,“ rýpl si boss Středočechů. Na reakce příznivců nemusel dlouho čekat.

Po herní i výsledkové stránce si v Kladně mohou odškrtnout říjen jako povedený měsíc. Vždyť za osm odehraných zápasů nasbírali Rytíři 15 bodů a odskočili extraligovému dnu. Bodovou jízdu ukončilo Středočechům až našlapané Dynamo. Nicméně kvalita soupeře ani výkonnostní vzestup výběru kouče Otakara Vejvody nedokážou zaplnit tribuny kladenského ČEZ stadionu.

Zatím nejvíce diváků dorazilo do Kladna na duel se Spartou a to paradoxně ve špatném období. 4391 diváků přihlíželo výprasku 1:7 od Pražanů. Jinak se na domácí zápasy Rytířů i po zlepšení výkonů chodí průměrně dívat přes dva tisíce fanoušků, což s evidentním zklamáním nechápe majitel klubu Jaromír Jágr.

„Sedmkrát za sebou bodujeme, hrajeme hezky bojovný hokej, přijedou Pardubice, možná nejlepší tým v Čechách, rozhodně s největším rozpočtem. Je neděle a přijde nás podpořit 2200 platících diváků. To jako fakt?“ napsal jednapadesátiletý útočník chystající se na návrat do akce na facebooku pod klubový příspěvek s výsledkem utkání s Pardubicemi. Mimochodem na Dynamo přišlo podle oficiálního zápisu 2956 návštěvníků.

S pálením do kladenských fanoušků ale Jágr nepřestal. „Tak a teď vy, co máte na vše odpověď, mně řekněte, jakej to má smysl? Pro koho se hraje?“ dodal zklamaný Jágr. Zmínil i momentálně poslední Mladou Boleslav, na kterou i přes krizi obřích rozměrů chodí více lidí. Mimochodem i na výplach 0:8 od rivala z Liberce dorazilo 3621 diváků.

Jaká byla reakce fanoušků Rytířů? Byť řada z nich s Jágrem souhlasila a nechápavě si položila stejnou otázku, kladenskému šéfovi se ozvalo i mnoho kritických hlasů nejen od vlastních příznivců.

V nejednom komentáři bylo klubové legendě doporučeno, aby se na malou návštěvnost podíval z dlouhodobého a širšího hlediska a zda měl vůbec zapotřebí něco takového napsat, když se příspěvek může dotknout i pravidelných návštěvníků.

„Bylo nutný sem tohle psát? Ono je to totiž podobné, jako si myslet, že když budu týden běhat, tak že v pohodě zvládnu maraton. Takhle jednoduše to nefunguje,“ komentoval Jiří Bareš Jágrův příspěvek.

Ostřejší byl například Marek Hanzák. „Tak třeba je to následek toho, co se tu děje několik posledních let! Prostě se to v lidech zlomilo. Chodím na hokej 40 let, ale s vaším návratem se tu začaly dít divné věci,“ zmiňoval rozohněný fanoušek rozloženou mládež, A-tým bojující pravidelně jen o udržení v extralize a mizející euforii z návratu. „Co jste zazel, to teď sklízíte! Myslíte, že sedm zápasů to změní?“

