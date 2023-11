Slavia hraje proti Římu: Italští fanoušci táhli Prahou!

V Edenu bude pořádné horko. Jak na hřišti, tak v hledišti. Fotbalisti Slavie totiž hrají v rámci Evropské ligy proti celku AS Řím, který momentálně vede skupinu G o tři body právě před sešívanými. V hlavním městě Česka je bude hnát dopředu početný dav italských příznivců, kteří se vydali na hromadný pochod Prahou.

Několik stovek příznivců klubu AS Řím dorazilo tento týden do Prahy, aby mohli podpořit své milované hráče v boji proti Slavii. Původně měli vyrazit fanoušci ze Staroměstského náměstí, ale nakonec začal jejich pochod na Náměstí Míru. Podle informací Blesku se celý přesun obešel bez násilností. Policie zadržela dva fanoušky.

Že bude odveta vyhrocená, naznačují události, ke kterým došlo před dvěma týdny v Římě. Výsledek byl šest zadržených fanoušků Slavie, přičemž dvěma bylo vydáno rozhodnutí o okamžitém vyhoštění. Zástupci Slavie zase podali protest proti italské policii.

Slávističtí fanoušci si stěžovali mimo jiné na přehnané kontroly pořadatelů a také na to, že byli dlouho po závěrečném hvizdu drženi na Olympijském stadionu. Na to po utkání, které Pražané prohráli 0:2, upozornil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Je v rozporu se všemi racionálními pravidly pro organizaci fotbalových zápasů. To, že drží v sektoru naše fans, mezi kterými jsou rodiny s dětmi, 1,5 hodiny po zápase, je doslova šok," uvedl na sociální síti X, dříve twitteru. Kromě toho nebylo na stadion vpuštěno choreo Pražanů.