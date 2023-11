Slavia - AS Řím 2:0. Skalp favorita! Sešívaní mají jistotu jara v Evropě

Slavia porazila ve 4. kole skupinové fáze Evropské ligy AS Řím 2:0 a má jistotu účasti v jarní části evropských pohárů. Za úžasným výsledkem si šla od prvních minut, na hřišti byla aktivnější, gól však dlouho nepřicházel. V 50. minutě ale po přihrávce Mojmíra Chytila zacílil do odkryté branky Václav Jurečka, jenž s trochou štěstí propašoval míč přes obránce AS. Výsledkovou pojistku a druhou branku dodal čtvrt hodiny před koncem přesnou střelou z hranice vápna Lukáš Masopust. Sledujte pozápasové studio s Jiřím Saňákem a Davidem Heidenreichem.