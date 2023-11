V neděli ráno našeho času konečně propukne dlouho očekávaný návrat MMA bojovníka Jiřího Procházky. V New Yorku se v rámci UFC utká o pás šampiona Light heavyweight divize s Alexem Pereirou. Moderátor a šéf organizace Oktagon Ondřej Novotný se s českým samurajem zná roky a hodiny s ním probíral, jak má maximálně vyždímat svou kariéru. Co mu radil?

Už je to déle než rok, co český MMA bojovník získal pás šampiona po submisi nad veteránem Gloverem Teixeirou. V prosinci měla následovat odveta, ale Jiří si ošklivě poranil rameno a gentlemansky uvolnil pás. Teď se pro něj chce vrátit, ale v cestě mu stojí „Kamenná pěst“.

„Pereira je fantastický. Samozřejmě je to člověk, na kterého když sáhnete, tak vás to bolí. Všechno je na něm tak nějak ostrý. Je to samá ruka, samá noha, ostrý lokty, ostrý kolena, takový žilnatý vysoký chlap,“ hodnotil oponenta Ondra Novotný v Blesk Podcastu.

Oba bojovníci jsou si dle zkušeného promotéra váhově podobní a nemusí příliš shazovat. Ačkoliv Pereira ještě donedávna bojoval v nižší váhové kategorii, v čemž Novotný spatřuje pro českého bojovníka výhodu. Jiří je totiž na boj a trénink s touto váhou zvyklý.

Kdo vyhraje?

Novotný tedy tipuje, že Jirka Procházka vyhraje ve 3. kole na submisi, podobně jako se to stalo v zápase s Gloverem Teixeirou, kdy Procházka legendu MMA uškrtil v posledním 5. kole. „Myslím si, že to je typický zápas, kde by měl Jirka ukázat i tu trošku jinou stránku. On je blázen, takže se s ním bude určitě chtít poměřovat. Neočekávám, že bychom si u televize nezakřičeli a neřekli si ‚Ježíš Maria! Tak teď to nevypadá úplně dobře!' Očekávám, že Pereira si na Jirku sáhne, že ho trefí, třeba ho dostane i do problémů. Možná i velkých. Ale tak nějak u Jirky očekávám, že se z těch velkých problémů zase odrazí a předvede další nezapomenutelný zápas. Za sebou má pět zápasů UFC a už teď je legendou. Jak říkám, je to jednorožec,“ líčil Novotný s úsměvem, jak bude probíhat zápas v USA.

Využij Japonsko!

S Jirkou Procházkou má šéf Oktagonu velmi dobrý vztah a sleduje jeho kariéru od samých počátků. V době, kdy již byl Procházka bojovníkem v UFC, s ním hodiny kamarádský klábosil o tom, jak by měl svoji zkušenost v Japonsku a jedinečný přístup k zápasení zpoplatnit. To se ale vysokému zápasníkovi zpočátku příliš nelíbilo. „Říkal jsem mu ‚Jedna věc je, že chceš být bojovník a jet jenom zápasy, ale bojovník je občas zraněný a někdy vážně zraněný. A pak ti najednou chybí peníze na to, co miluješ. A to je boj. Nebo ti můžou chybět samozřejmě, nedejbože, když jsi zraněný tak, že už nikdy zápasit nebudeš, tak ti pak můžou chybět na zbytek života,“ promlouval Ondřej Novotný k českému samurajovi, které jej nakonec částečně poslechl.

Zároveň odborníkovi na svět MMA a fotbal přijde škoda, že Jirka Procházka víc nevyužil svůj pobyt v Japonsku. „Už tehdy jsem mu říkal ‚Kámo, oni tě milujou. Japonsko je jeden z nejlepších trhů na světě, kde můžeš v momentě, kdy budeš oblíbený, vydělat životní peníze,“ přemlouval Jirku Procházku, který tehdy nesouhlasil. Když se pak chystal do UFC, dával mu radu, ať spojí českou s japonskou vlajkou a bojuje v prestižní organizaci za obě země. Japonci by jej za to zahrnuli láskou a penězi. Doteď to ale rodák z Hostěradic neudělal a dál bojuje pouze za Českou republiku.

