Tragická smrt známého fitness kouče (†49): Zabila ho zákeřná choroba!

Od sousedů přišla velice smutná zpráva. Ladislav Jankovič (†49), známý slovenský fitness trenér, který byl na sociálních sítích velice populární, prohrál svůj boj se zákeřnou chorobou. Kromě vyrýsované postavy měl navíc srdce na pravém místě, když pomáhal druhým.

Tragické úmrtí Jankoviče oznámila jeho manželka Lenka. „S největší bolestí, jakou jsem mohla zažít, vám oznamuji, že můj milovaný manžel dnes (8.11.) v 9:56 navždy odešel. Budu tě navždy milovat,“ napsala na Facebooku zdrcená polovička. Proč vlastně slavný fitness kouč zemřel?

Podlehl totiž zákeřné chorobě. Konkrétně se jednalo o Crohnovu chorobu. Co je vlastně zač? Jedná se o autoimunitní chronické onemocnění trávicího traktu. Člověku, kterého postihla, způsobuje zánětlivé procesy v různých částech těla. Nejčastěji v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Obvykle se projevuje bolestmi břicha, podvýživou, dlouhotrvajícím průjmem, úbytkem hmotnosti nebo únavou.

„Pro všechny, kteří nevědí, co se stalo… Laci bojoval dlouhé roky s Crohnovou chorobou, až jeho tělo zesláblo a nedokázalo už dále fungovat. Podstoupil náročnou operaci, ale po týdnu boje to jeho tělo už dále nezvládlo,“ prozradila jeho láska Lenka.

Kromě běžných tréninků ale také pomáhal lidem, kteří bojovali s obezitou. Za roky dřiny měl za sebou velice působivé výsledky. Jako například v případě Pavola Zubereca, jak informoval slovenský deník Nový Čas. Před deseti lety mu lékaři oznámili, že se nedožije ani třiceti let. To ale ještě netušili, že si ho vezme do parády právě Jankovič, který s Pavolem udělal divy. Díky němu se mu podařilo zhubnout o několik desítek kilogramů a mohl tak dělat věci, které dříve nedokázal. Jako třeba jít se pěšky projít k hrobu své milované maminky. Lidem, jako je Pavol, už ale bohužel Ladislav nikdy víckrát nepomůže…