Vsetínské loučení s »Čemanem«, scénář ladili s jeho dětmi.

Svíček před vsetínským zimákem Na Lapači neustále přibývá. Čechmánek se tu dočkal pocty po smrti, ale hlavně za života. Samotný pohřeb proběhne v úzkém rodinném kruhu, ale fanoušci na Valašsku nebudou ochuzeni o to, aby se se svým hokejovým hrdinou rozloučili. Na středešní odpoledne je naplánovaná pietní akce, jejíž scénář vsetínský klub ladil s dětmi zesnulého gólmana.

Loučí se se svým hrdinou. Roman Čechmánek tu s fanoušky pětkrát slavil zlaté medaile pro nejlepší český tým, byl i u stříbra v roce 2000, po kterém pak zamířil za oceán do NHL. „Čeman byl miláčkem tribun, byl tady opravdovou modlou,“ vypráví jeho tehdejší spoluhráč a dnes klubový manažer Radim Tesařík (49).

Právě on stojí v čele příprav na loučení s kamarádem. „Ve středu, kde hrajeme se Sokolovem mistrák, to bude především loučení fanoušků s Romanem. Před utkáním i během něj, detaily neprozradím, scénář jsme ale podrobně probrali s jeho třemi dětmi Katkou, Romanem i Kubou,“ přiznává. Nepochybuje, že bude vyprodáno. „Roman to tak měl tady na Lapači rád,“ ví moc dobře Tesařík.

Vzpomínky známých: Dokázal říct své!

Na zesnulou legendu zavzpomínal pro Českou televizi i nynější trenér vsetínského celku Jiří Weintritt, kterého s Čechmánkem pojilo i koučování, jemuž se vynikající gólman po konci kariéry věnoval.

„Takový, jaký byl Roman na ledě bouřlivák, který dokázal říct svoje soupeřům, vlastnímu týmu i sám sobě, tak takový byl i v trenérské činnosti, nicméně na druhou stranu, ať už trénoval ty polofousaté, anebo malé piškoty, tak dokázal v kabině udělat srandu. Byl velká osobnost, řešil s nimi jejich problémy a ti mládežníci ho měli rádi,“ vyprávěl Weintritt.

Vzhledem k finačním trablím, do kterých se Čechmánek dostal se také naskytla otázka, jestli by mladí hokejisté neměli více dbát na gramotnost s penězi. „Tohle v dnešní době platí dvakrát. Je pousta případů, kdy sportovci jsou zabezpečni na pět životů a špatnou investicí peníze ztratí. Osvěta je velmi nutná a mládežníci nesmí chtít být jen dobří hokejisti, ale musí mít také ukončené nějaké vzdělání, aby mohli v případě nutnosti normálně fungovat,“ mínil kouč.

Pro televizi o Čechmánkovi pohovořil také jeho bývalý spoluhráč Jan Srdínko (49). „Čeman byl střelec a showman, tak si ho budou všichni lidi pamatovat,“ zavzpomínal na parťáka z kabiny. „Dříč to úplně nebyl, byl spíš talent. Těžil ze své výšky a tím, jak byl showman a dokázal se fanouškům dostat pod kůži, tak ho dostali do takové síly a takových emocí, že pak předváděl výkony jaké předváděl,“ usmíval se někdejší obránce, který se spolu s Weintrittem shodl na tom, že byl Čechmánek základním stavebním kamenem vsetínských úspěchů.