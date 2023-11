Čechmánek (†52) byl jeho první agent: Nikdy nebyl skleslý. Je to masakr

Jakube, zdrtilo vás úmrtí Romana Čechmánka?

„Je to strašně čerstvé a hrozné. Ještě ve čtvrtek jsme si s Čemanem volali, spolupracovali jsme v oblasti výživy. Je to masakr. Lidské neštěstí. Co k tomu víc říct…Máme na telefonu zlínskou skupinu, kde jsme to řešili. Když jsem tu zprávu viděl na několika stránkách, bylo jasné, že to nebude kachna.“

Jaký jste měli vztah?

„Určitě jsme k sobě měli blízko. Nevolali jsme si každý den, ale byli jsme v kontaktu. Když byl čas, zašli jsme pokecat na kávu.“

Pomohl vám i jako agent?

„Zpočátku velmi. Ale když začaly ty jeho osobní problémy, zařídil, abych přešel za Vláďou Vůjtkem. Cítil, že to bude lepší řešení.“

Byl i vás gólmanský vzor? Postavou je úplně jiný.

„Gólmanský vzor úplně ne. Ale chtěl bych podotknout, že málokdo z českých brankářů dokázal to, co on. Vyhrál, co se dalo. Dva roky patřil mezi nejlepší v NHL, tedy i na světě. Navíc v pozdějším věku a jako gólman z Evropy. V hokeji dokázal strašně moc. Když jsem začínal, on chytal za Třinec. Brzy poté začala naše spolupráce.“

Každý ví, jaké měl problémy v podnikání, že padl finančně úplně na dno. Všímal jste si, jak ho životní peripetie zasáhly?

„Nikdy mi nepřišel skleslý. Když jsme spolu mluvili, zdál se mi pořád stejný Roman. Prostě brankářská legenda. Samozřejmě nevím, jak se choval, když se bavil s rodinou anebo s nejbližšími kamarády. Navzdory tomu, co se mu v minulosti stalo, měl železnou tvář. Hodně lidí by tu situaci řešila jinak a třeba by už mezi námi nebyla dřív. To je můj názor. Málokdo poznal takový pád. Ale myslím, že to zvládl bravurně. Klobouk dolů, jak se Roman vrátil do života. Pokud dostal ve dvaapadesáti letech infarkt, jak se spekuluje, je to šílené. Byl to mladý člověk.“