Francouzův konec v NHL? Zdraví mu ničí sny, návrat bude extrémně těžký

V Coloradu s ním počítali jako s brankářskou dvojkou, která bude jistit záda Alexandru Georgijevovi. Zdraví však mělo s Pavlem Francouzem jiné plány a vynechá kvůli němu celý ročník. „Jedná se o zranění ve spodní části těla. Dohodli jsme se s Coloradem, že to nebudeme nějak blíž specifikovat. Je to určitě hodně frustrující situace. Samozřejmě jsem z toho ohromně zklamaný, že jsem out až do konce sezony,“ přiznal gólman pro média.

Bohužel se u vítěze Stanley Cupu 2022 nejedná o první vážné zdravotní potíže. Provázely ho v podstatě celou jeho kariéru. „Když jsme se spolu poznali v Ústí, tak si vzpomínám, že už tenkrát měl nějaké problémy s koleny. Já jsem do třiceti let vůbec nevěděl, co je to mít s nimi trable,“ přibližuje bývalý extraligový brankář Zdeněk Orct.

Od svého tehdejšího svěřence měl zprávy, že není stoprocentně fit. „Věděl jsem už z léta, že jeho zdraví není úplně takové, jaké by mělo být.“

V květnu Francouz absolvoval operaci přitahovače stehenního svalu a vynechal kompletní přípravný kemp. Následně nenaskočil ani do žádného ostrého zápasu. Situace to není pro třiatřicetiletého brankáře vůbec příznivá.

„Na druhou stranu nějakou zkušenost se zraněními z poslední doby mám. Takže se to snažím brát tak, jak to je, sportovně. Určitě mi pomůže, že mě Colorado pustilo domů do České republiky, kde budu v blízkosti rodiny, přátel a kamarádů,“ snaží se hledat pozitiva.

Stejného názoru je i Orct. „On už tu byl celé léto. Mají malou holčičku, takže rodina určitě pomůže. Má tu i velmi dobré kontakty na doktory. Vůbec tím nechci shazovat, že by v Americe měli špatný, ale bude tady mít větší pohodu.“

S klubem však zůstává i nadále v kontaktu. „Budu určitě všechno konzultovat s našimi doktory a kluky samozřejmě sledovat a fandit jim. Tým opět vypadá dobře poskládaný. Začali sezonu hodně dobře, takže doufám, že v tom budou pokračovat. Moc bych jim přál úspěch.“

Kariéra se přitom u šestinásobného účastníka MS vyvíjela skvěle. V Litvínově dostal první velkou příležitost v extralize a klubu výrazně pomohl k historickému titulu v roce 2015. Od něj se odrazil k angažmá v KHL, odkud pak po třech letech zamířil právě do Colorada. Postupnými krůčky se dostal až do nejlepší hokejové soutěže světa. A i v ní se dokázal prosadit.

Třetí český brankář získal Stanley Cup! Jaká byla Francouzova cesta z extraligy do NHL

Nebýt chatrného zdraví, mohl svůj potenciál ukázat daleko více. „Co jsme se spolu bavili, tak tohle ho mrzí nejvíc, protože poznal, že soutěž chytat může. Že gólmani nejsou o moc lepší, než byl on. Když jsme se bavili, řekněme dva roky zpátky, tak říkal, jak ho strašně mrzí, že není stoprocentně fit. Věřil si, že se může stát jedničkou v NHL. Bohužel tělo mu to nedovolilo,“ popisuje Orct.

Kolena, kotník, kyčle, třísla. Rychlý výčet partií, se kterými se Francouz trápil během kariéry. Jestli na ně mohla mít vliv i obrovská náročnost nejlepší ligy světa? „Spíš bych řekl, že je to kumulování nějakých dlouhodobých problémů, které se s ním táhnou. Někdo má danou životnost větší, on bohužel ne,“ vysvětluje bývalý trenér gólmanů národního týmu.

„Je to nejlepší soutěž, takže brankář musí být po všech stránkách připravený na sto procent. On na to chce být ready, a pokud nemůže, tak jsem přesvědčený, že by nehrál ani u nás,“ dodal.

Francouzovo spojení s Coloradem trvá od roku 2018. Jestli ale bude pokračovat dál? Těžko říct. Plzeňskému rodákovi skončí po sezoně dvouletý kontrakt na čtyři miliony dolarů. Bude s ním následně chtít klub podepsat nový? Je to spíše nepravděpodobná varianta vzhledem k tomu, kolik času promarodil. I přes to dokázal s Avalanche vyhrát v sezoně 2021/22 Stanley Cup a pomoct v play off sedmi odchytanými zápasy.

Pro každého sportovce je dřina návrat po jakémkoliv zranění. Vynechat celý rok je ovšem velký zásah. Francouz má navíc smůlu, že to pro něj bude v zámoří už druhá sezona bez hokeje.

„Když je to opakované, myslím si, že už to vliv mít může. Otázkou pak je, jestli se člověk dokáže zpátky dostat a jestli se ještě vůbec dostat chce,“ připomíná Orct.

On sám se s takovým množstvím zranění během kariéry nesetkal. „Když budu mluvit za sebe, já bych si už moc velkou šanci nedával. V téhle situaci jsem ale v jeho věku nebyl, protože jsem žádné větší zdravotní problémy neměl.“