Moravcova smuteční řeč na Čechmánkově pohřbu: Byl to borec, kamarád

Tohle byly větší nervy než v prodloužení finále mistrovství světa, které kdysi svým gólem rozhodl. David Moravec (50) měl na sobotním pohřbu hokejového kamaráda Romana Čechmánka (†52) pronést smuteční řeč...

Poslední rozloučení s Romanem Čechmánkem proběhlo v sobotu ve zlínském krematorium, kam mu dorazila dát sbohem řada známých osobností. Mezi smutečními hosty byl například Jiří Šlégr, Petr Čajánek, Martin Prusek, bývalý vsetínský trenér Horst Valášek, Radim Tesařík anebo právě David Moravec, který plnou obřadní síň dojal svými slovy.

„Psal jsem si řeč několikrát, škrtal, měnil, mazal. Není to vůbec jednoduché. Člověk má moře myšlenek, vzpomínek, nikdy to není úplně tak, že by byl spokojen. To je i můj případ,“ povídal útočník, který zmínil i brankářovy soudní tahanice.

„Každý z nás si zažije v životě kotrmelce, to byl i Romanův případ s nevydařeným podnikáním. Ale já na něho budu vždycky vzpomínat v nejlepším! Byl to borec, kamarád. V brance neprůstřelná Berlínská zeď. Potkávali jsme se později na studiu trenérské licence, často probírali mládežnický hokej a navzájem si tvrdili, že za nás bylo líp. No prostě normální řeči. Hokej pořád moc miloval, to bylo znát,“ prozradil.

Legendární brankář Čechmánek náhle zemřel v sobotu 11. listopadu v pronajatém apartmánu ve Všemině, kde ho měl nalézt syn Roman. Policie po smrti někdejšího hokejisty nařídila pitvu, podle které bývalý reprezentant nespáchal sebevraždu a ani na jeho úmrtí neměl podíl nikdo další.