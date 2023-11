Fousek: Hříšníky jsme nevyloučili navždy. Nový trenér? Zahraničí asi ne

Nebývá zvykem, aby trenér po postupu na EURO rezignoval...

„Zkušenosti nás učí, že ve fotbale je možné úplně všechno. Někdy si myslíme, že ne, ale opak je pravdou. Jardu Šilhavého znám dlouho, už za trenéra Brücknera jsme spolu byli u reprezentace. Je to odborník. Spolupracoval s námi dva a půl roku, převzali jsme ho od svých předchůdců. Dívám se na to tak, že historie ukáže jeho statistické parametry. Jak dlouho byl ve funkci, kolik odtrénoval zápasů, statistiku... Na pětileté trase jsou úspěchy, ale samozřejmě se objevily i kritické momenty. Na jeho rozhodnutí se dívám jako na fakt. Normálně jsme si to řekli jako trenér s předsedou svazu. Já Jardovi ještě jednou děkuju a v nastávající kariéře mu přeju úspěchy i nadále. Myslím, že bude rád vzpomínat na období, kdy trénoval národní mužstvo českého fotbalu. My se teď zaměříme na přípravu na EURO.“

Vy jste opravdu netušil, ani neměl indicie, že to takhle dopadne?

„Víte, že od EURO 2020, kdy jsme se dostali do čtvrtfinále, některé další kvalifikace i Liga národů byly herně i výsledkově komplikovanější, než bychom si přáli. To jsme si řekli jako fakt.“

Co tedy teď dál?

„Složili jsme dobrou skupinu, která se tím bude zabývat. Jsou v ní tři statutární zástupci FAČR. To jsem já a mí dva místopředsedové (Jiří Šidliák a Miroslav Richter), což je třeba zdůraznit. Pochopitelně je tam i člen výkonného výboru za profesionální fotbal (Adolf Šádek), protože předpokládám, že v realizačním týmu se objeví lidé z profesionálního fotbalu. A taky technický ředitel (Erich Brabec), který bude věci konzultovat se Sportovní radou.“

O kom uvažujete?

„Nechci spekulovat o jménech. Tomu bych se rád vyhnul nejen dneska, ale i v následujících týdnech. Zaznamenali jsme samozřejmě celou řadu spekulací, kdo by měl přijít, kdo by neměl přijít, kdo je vhodný kandidát, kdo není vhodný kandidát... O tom nechceme mluvit do doby, než skupina sestaví nejen návrh na výběr trenéra, ale samozřejmě i jeho asistenty a celý realizační tým včetně nového manažera.“

Kdy chcete mít jasno? Do ledna? Jediný sraz před EURO 2024 je v březnu.

„Ano, jsme si vědomi, že mistrovství předchází přípravná březnová utkání. Chceme, aby ještě před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě, komunikovat s hráči, plánovat si soustředění před turnajem a celou další řadu věcí.“

Znamená to, že budete mít na papíře jména v nějakém pořadí a z nich pak vyberete?

„Máme svou strategii, co se týká jmen a postupu, ale zatím si ji necháme interně. Nejdůležitější je výsledek, to znamená shoda. Abychom vybrali dobře, aby byl trenér úspěšný. Chci zdůraznit, že to bude koncepční řešení. Nejedná se o nějakou krátkodobou improvizaci do EURO.“

A máte vy osobně nějakého favorita?

„Šikovná otázka, ale odvolám se na svou předchozí odpověď.“ (úsměv)

A řeknete aspoň, jestli se díváte i od zahraničí?

„Nemůžu to úplně vyloučit, ale považuju to za okrajovou možnost. Tuhle záležitost jsme taky diskutovali, a jak jsem říkal, že ve fotbale je všechno možné, tak nikdy neříkej nikdy... Ale jsme si vědomi, že český fotbal zejména v kabině má své kulturní prostředí. Vždycky jsme dosáhli úspěchů na mezinárodní scéně v momentě, kdy trenér chápal, jak funguje český tým. A ten má bez ohledu na to, jestli se jedná o reprezentaci nebo okresní přebor, svá určitá pravidla. Ta vycházejí z naší národní povahy, určitých zvyklostí. To neznamená, že by zahraniční trenér nemohl být úspěšný, v poslední době tady máme případy, které to ukazují. Ale svou roli pochopitelně bude hrát i ekonomická stránka věcí.“

Zůstaňme u ekonomiky. Po říjnovém výkonném výboru jste řekl, že prémie za postup budete teprve schvalovat. Jedná se o onu čtvrtmiliardu, nebo se něco změnilo? A kolik dostanou hráči a realizační tým?

„Oficiálně to na UEFA budeme schvalovat druhého prosince, kdy zasedá výkonný výbor při příležitosti losování v Hamburku. Budu se toho účastnit nejen jako předseda FAČR, ale i jako člen výboru UEFA. Dojde tam ke schválení. Pracujeme zatím, že částky by měly být stejné jako na posledním EURO. Další věci jsou pochopitelně dány dopředu prémiovým řádem, který se schvaluje před začátkem kvalifikace.“

Prozradíte její výši?

„Ne.“

Jaká bude budoucnost tří hříšníků, tedy Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchty?

„Věc je poměrně čerstvá, pro nás bylo zásadní řešení, které jsme učinili ve shodě s vedením reprezentace, trenérem, asistenty, manažerem. Byl to zásah do mužstva. Nejen nominační, herní, ale i atmosférický. Jsme rád, že se s tím reprezentace vyrovnala a že jsme určité principy povýšili tam, kam správně patří. Ukázalo se, že v reprezentaci panuje konkurence. Jsou tam hráči, kteří jsou schopni chytit příležitost za pačesy. Teď probíhá další sebereflexe hráčů, já je tady nechci kritizovat nebo ukřižovávat. Pro ně samotné to musel být těžký moment, když museli opustit mužstvo. Chceme vyčkat do okamžiku nominace nového trenéra.“

A na odměně za postup, která poputuje do kabiny, se ono trio bude podílet?

„Máme o tom určitou představu, ale budeme se tomu věnovat na příštím výkonném výboru.“

Vy osobně si dovedete představit, že budou v reprezentaci pokračovat? Dáte v tomto ohledu nějaké své doporučení novému kouči?

„Myslím, že co se týká výkonnosti, je to na zhodnocení nového trenéra. Za nominaci zodpovídá trenér.“

A morální hledisko?

„Jsou to dobří hráči. Uvidíme, co přinesou následující dva měsíce. Rozhodně jsme k tomu dneska nepřistoupili tak, že bychom je navždy vyloučili z reprezentace.“

Bude důležitým kritériem pro nového kouče i psychická odolnost? Předchůdci končili vyčerpaní pod tlakem...

„Musím se s tím ztotožnit, ale netýká se to jen trenérů. Týká se to i funkcionářů a všech, kteří jsou nejen v reprezentaci, ale i v klubech na vedoucích funkcích. Tlaky jsou obrovské, zodpovědnost je veliká a hlavně očekávání značná. Je to průvodní jev českého fotbalu. Na jednu stranu jsou tady nějaká očekávání, na druhou nějaká realita. Ne vždycky se nám to podaří sjednotit. Tím nechci říct, chraň bůh, že bychom měli rezignovat na své ambice. To bychom tady nemohli sedět. Ale ano, i pro trenéra je to těžké.“

Nebude handicapem, že od druhého prosince, kdy budou známi soupeři na EURO, nebude moct už nový trenér připravovat tým na turnaj, když ještě nebude znám?

„Nemyslím si. Losování je technický akt, který je spojen se spoustou mediálních aktivit. Nás bude zajímat složení naší skupiny a to, na jaké německé stadiony budeme nasměrování. Dosavadní realizační tým už mnoho těchto věcí zrealizoval. Předvybral kempy a další záležitosti, na což budeme navazovat. Že tam nového trenéra nevyfotíme, s tím asi dokážu žít. Každopádně mezi druhým prosincem a jmenováním nebude takový rozestup, abychom ohrozili přípravu na šampionát.“

Skončil i manažer Tomáš Pešír. Nového budete jmenovat vy, nebo nový kouč?

„Nového manažera bude vybírat pětičlenná skupina, kterou výkonný výbor v úterý jmenoval. A ve finále ho bude jmenovat celý výkonný výbor na návrh té skupiny.“

Jaké vám podal vysvětlení člen výkonného výboru Tomáš Neumann? A dovedete si představit, že s ním budete spolupracovat i nadále, byť ho může odvolat pouze valná hromada?

„Situaci jsme prodiskutovali, protože to vrhlo určité světlo na něj, na výkonný výbor a na asociaci. Vyžádal si čas na to, aby důsledky mohl zvážit.“

Věřil jste mu vysvětlení ohledně večeře s dcerou a iniciování odchodu hráčů z diskotéky na hotel?

„Nechtěl bych se pouštět, co kde bylo a co kdo komu věřil. Tomáš Neumann si vyžádal čas na to, aby se k věci nějak postavil. A ten bych mu nechal.“