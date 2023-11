Kdo nahradí Šilhavého: fachman, legenda či velmi pragmatické řešení

V dubnu oslavil šedesáté narozeniny, krátce poté se domluvil se Spartou, že bude nástupcem Jaroslava Hřebíka ve funkci šéfa rozvoje akademie. Lavička se vrátil do klubu, s kterým zažil nejvýraznější trenérský úspěch. V ročníku 2013/14 s Letenskými získal vysoce ceněný double. Poté přijal práci u české jednadvacítky, kde se mimo jiné potkal s Martinem Svědíkem, pracoval v polském Slasku. V zimě měl konkrétní nabídku od Hradce Králové, ale odmítl. Některé indicie se sbíhají právě k němu. Je určitě seriózním kandidátem. Otázkou je, jak by reagovala Sparta.

Martin Svědík

49 let

aktuální angažmá: Slovácko

Určitě má v porovnání s jinými handicap. Neprošel velkým klubem, nebral opakovaně trofeje. Ale něco podstatného nabídnout umí. Vybudoval si pozici uznávaného odborníka, fachmana na fotbal. Uherské Hradiště přerostl. Je silný takticky, dbá na detail. Nebude se obhajovat tvrzením, že hráči nemají formu, věří týmové organizaci. Je otázkou, jak by ho přijala kabina. S velkými jmény z jejího středu nemá velkou osobní zkušenost, nicméně mnoho hráčů zná osobně z působení u jednadvacítky. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz připustil, že by o práci zájem měl. „Jsem na takovou výzvu připraven,“ prohlásil. Jestliže by na Strahově aktivovali plán Svědík, museli by vyplatit Slovácku 9,8 milionu korun odstupného, po Novém roce se suma snižuje na 7,4 milionu.