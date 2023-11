Šilhavý a spol. končí u reprezentace! Kuchta se kaje: Strašná pitomost

Bombastické oznámení přišlo, aniž by sotva opadla euforie z postupu na hřišti. „I přestože teď máme radost, už před zápasem jsme se rozhodli (pozn. realizační tým), že nebudeme pokračovat. Po zápase jsem mluvil s Petrem Fouskem, kterému jsem to oznámil,“ prohlásil trenér Šilhavý v ČT.

A hned vysvětlil své důvody. „Tlak byl někdy enormní, někdy jsem to ani nechápal. I to rozhodlo. Jestli jsem úspěšný nebo ne? Nějaká práce za námi zůstala a nemusíme se za ní stydět. Do Německa určitě přijedu kluky povzbudit,“ slíbil končící kouč.

Šéf FAČR Petr Fousek hned reagoval: „V první řadě chci vyslovit spokojenost, že jsme splnili cíl, který jsme si vytyčili. Je to dárek našim fanouškům a nepochybuju, že si užijí šampionát v Německu. Trenéru Šilhavému je potřeba poděkovat, že přivedl mužstvo na EURO, a pochopitelně i za práci, kterou odváděl.“

Co bude dál? „Budeme věc řešit ve výkonném výboru v úterý. Nepředpokládám však, že bychom tam rozhodli o novém trenérovi. Zda to bude do 2. prosince, kdy se losuje turnaj, neumím říct,“ dodal.

Kuchta: gratulace a omluva

V posledních minutách také stadionem Sigmy běhala mexická vlna, po utkání byla vytažena triumfální trika, slavilo se - i když tak nějak zataženě.

„Kluci, moc Vám gratuluju k výhře a k postupu na EURO. Díky vlastní blbosti jsem nemohl být s Vámi. Nechci chodit kolem horký kaše. Prostě isem udělal strašnou pitomost,“ ozval se pak hned po zápase na Instagramu Jan Kuchta.

Jako první z hráčských aktérů víkendového skandálu, kdy si společně s Vladimírem Coufalem a Jakubem Brabcem odskočili z hotelu v Olomouci do klubu, pobavili se - a v neděli byli odesláni domů.

„Omlouvám se Vám, spoluhráčům z nároďáku, a taky realizačnímu týmu v čele s trenérem Šilhavým. Omlouvám se všem, kteří se o nás v reprezentaci staraií. Fanouškům. A Spartě. Speciální omluva směřuie i takhle veřejně k rodině a všem blízkým, kterým na mě záleží. Udělal jsem něco, na co nejsem pyšný. Je to pro mě lekce. Přijímám kritiku, která se teď na mě valí,“ kál se jeden z hříšníků. „Je mi jasný, že slova všechno nedokážou napravit... Důvěru si budu muset vybudovat znovu,“ dodal.

Chorý se hodil

Zásadní zásluhu na tom, že je výsledek nakonec příznivý měl habán Tomáš Chorý. „V Plzni hraje velmi dobře. Je to typický hrotový hráč, věřím, že se o něj opřeme,“ vysvětloval Šilhavý, proč sáhl po dvoumetrovém forvardovi. „Zařadili jsme ho i kvůli centrovaným balonům. Benefitem je, že odsud pochází,“ doplnil.

Chorý zvládl zajímavý hattrick. Ve 14. minutě poslal šajtlí míč na levou stranu Davidu Douděrovi. Energický slávista, jenž opět dostal přednost před Davidem Juráskem z Benfiky, se vyhnul skluzu a pelášil sám na bránu. Gólmana obstřelil předpisově placírkou. Gól měl mančaft uklidnit, jenže Moldavané podporování dobrými dvěma stovkami fanoušků, kousali, chvílemi měli i převahu.

Po změně stran se však znovu ohlásil Chorý. V 55. minutě po zákroku na něj dostal druhou žlutou kartu - poněkud přísnější - hostující Vladislav Baboglom a byl logicky vyloučen. Pro Česko to byl dar, od té chvíle byl zápas v domácí režii, což potvrdil hlavou Chorý. Z rohového kopu mu nacentroval debutant Vasil Kušej. Špalek z Mladé Boleslavi mimochodem ukázala velkou formu i pohodu. Na hřišti byl znát, soupeři nasadil dokonce i ukázkové jesle. V poslední minutě potvrdil výhru placírkou Tomáš Souček, kapitán se trefil ve třetím utkání v řadě.

Česko se tak pokaždé v samostatné historii kvalifikovalo na evropský šampionát na tom posledním, který se kvůli covidové pohromě hrál v roce 2021 vypadl ve čtvrtfinále s Dánskem. Už tehdy vedl mužstvo Šilhavý. Teď na české lavičce nebude.