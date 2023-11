Rekonvalescence Kostomarova po amputaci pokračuje: Dojemné vyznání dcery!

Každý den je pro olympijského vítěze z Turína 2006 zbrusu novou výzvou. Ruský krasobruslař Roman Kostomarov (46) se statečně pere s nepřízní osudu a trénuje na plný plyn od rána do večera. Nedávno se například znovu učil hrát tenis s protézou pravé ruky, za kterou zaplatil okolo 710 tisíc korun.

Hvězdný tanečník na ledě si postupně zvyká na omezení po prodělání těžkého zápalu plic a následné amputaci končetin. Přesto dělá první poslední pro plnohodnotný návrat do běžného života a téměř nevychází z posilovny. „Zpočátku to bylo naprosté zklamání. Bez rukou je to strašně těžké... Psychicky i fyzicky. Ale dá se najít východisko, pokud člověk opravdu chce. A já chci moc," napsal odhodlaně Roman Kostomarov (46), který již kupříkladu běhá, plave či řídí auto i se chybějícími končetinami.

I s novou protetickou rukou se pak ruský krasobruslař sžívá závratnou rychlostí, kdy umělou paži vyzkoušel na tenisovém kurtu v dalším »zátěžovém testu«. O to, jak mu to šlo, se pak podělil se svými sledujícími na sociálních sítích prostřednictvím krátkého videa. Rozhodně nešlo o procházku růžovým sadem…

Kostomarov nejprve bojoval s tím, aby vůbec udržel raketu, která létala všude kolem při snaze o prohoz tenisáku přes síť. Neúspěšné počáteční pokusy ho však nezastavily! Při třetí zkoušce si ji moskevský rodák přivázal k protéze pomocí obvazů, což se ukázalo jako docela dobrý nápad. Za Kostomarovým pokrokem v rehabilitaci stojí pevná vůle, obří odhodlání i velká podpora rodiny a dalších blízkých. „Tati, jsi dobrý,“ povzbuzovala ho dojemně dcera Nasťa (9).

„Odvedl jsem profesionální práci s tou nohou?“ ptal se následně Kostomarov na její odborný názor. „Ano, tati," uklidňoval ho dětský hlásek, který na ruského sportovce jistě působí jako balzám pro namožené tělo i duši. Možná i tato laskavá slova pomohou někdejšímu olympijskému vítězi, aby se jednoho krásného dne vrátil zpátky na led i s bruslemi.