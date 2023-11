Biatlonová věštba na MS favorizuje Davidovou: Získá tři medaile!

Už zítra nazuje lyže, na záda hodí malorážku a konečně si připne startovní číslo. Markéta Davidová (26) je na startu nové sezony největší českou nadějí a na domácí mistrovství světa jí věří i mezinárodní experti!

Ve švédském Östersundu Češi zahájí Světový pohár smíšenými štafetami, největší pozornost už teď ale poutá únorový šampionát v Novém Městě na Moravě. Podle oficiálního webu mezinárodní biatlonové federace na něm zazáří právě »Makula«.

Bič si neplete

„Vášniví fanoušci poženou Davidovou na stupně vítězů. V individuálních závodech získá dvě medaile, třetí přidá se smíšenou štafetou spolu s Krčmářem a Voborníkovou. Šanci na medaili má i mužská štafeta, ta na minulém MS skončila smolně čtvrtá. Dav bude šílet,“ píší experti na biathlonworld.com.

Sama Davidová se k šampionátu na Vysočině zatím upínat nechce. „Samozřejmě že doma se bude chtít každý předvést v co nejlepším světle, ale nechci si tím plést na sebe nějaký bič. Spíš to chci brát jako každé jiné MS,“ nepřipouští si tlak. Ten na ni ale bude od začátku ročníku. „Má na to, aby byla mezi top trojkou Světového poháru,“ řekl pro ČT svazový šéf Hamza.

Davidová má z MS dvě medaile: bronz se smíšenou štafetou (2020) a zlato z vytrvalostního závodu (2021).