Biatlon: nová sezona, vrchol v Novém Městě i nové vosky. MS? Nestresovat

Je tady sezona, na kterou se český biatlonový fanoušek už pár let hodně těšil. V únoru totiž ve Vysočina Areně proběhne akce, která tady byla naposledy v roce 2013. K mistrovství světa se ale celé startovní pole musí propracovat skrz Světové poháry. Ty začínají už tuto sobotu ve švédském Östersundu.

„V tuto chvíli by měli být všichni závodníci, kteří nejsou dlouhodobě zranění, zdraví. Všichni byli schopní absolvovat testovací závody a teď budeme čekat, až sezonu odstartujeme,“ řekl sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Do závodů by měly z žen naskočit Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, tedy stabilní členky A-týmu. K nim byly donominovány Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.

„Cítím se dobře, ale nevím, jestli to má nějaké spojení s mou formou. Každopádně se těším na závody a uvidíme, jaké to bude,“ nechala se slyšet Davidová, dlouhodobě nejúspěšnější česká biatlonistka.

V mužské sestavě jsou Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček, Adam Václavík a Mikuláš Karlík. Krčmáře během léta potrápil cytomegalovirus. Kvůli této infekci musel na dva měsíce zcela vypustit trénink.

„V tuhle chvíli můžu říct, že jsem zdravý, mé tělo funguje, jak má. Trochu jsem se bál, že návrat by mohl být komplikovanější. Ale co jsem nastoupil zpět do přípravy, vše běží, jak Michal (Málek – trenér mužů) naplánoval. Za to jsem rád. Jak se pro mě bude vyvíjet sezona, není podstatná otázka,“ komentoval Krčmář, který byl v nedávných testovacích závodech v Norsku nejlepším českým mužem.

Právě po Sjusjoenu se vynořilo velké téma nového mazání lyží vosky bez fluoru. Domácí závodníci v čele s Johannesem Thingnesem Böem běžecky převálcovali zbytek světa. Je tato novinka komplikací?

„Otázkou je, co je komplikace a co přirozený vývoj. Můžete používat fluor a taky vám to nemusí jezdit. Ale IBU podpořila všechny týmy, aby mohly materiál řešit. Nikdo nemá tušení, jaké nové přípravky přijdou na trh, jak s tím zacházet. My už na tom dva roky systematicky pracujeme, spolupracujeme s univerzitami a soukromými firmami na výzkumu. Byli bychom také rádi, kdybychom měli něco jiného než konkurence. Snažíme se zareagovat a mít co nejlepší lyže,“ prohlásil Rybář.

Ne všichni závodníci však pociťovali velké rozdíly. „Já bych to asi úplně nepoznala, že se jelo s vosky bez fluoru. Víc to bude znát asi na mokrém sněhu. Ale bylo poznat, že Norům to jede o trošku líp než nám. O trošku víc…“ podotkla Davidová.

Krčmář trochu mírnil paniku. „Necítil bych to tak, že by to byla větší dřina, že bych musel víc makat. Už jsem zažil tolik předzávodních testů, kde Francouzi totálně zničili Nory a na prvním SP pak byli Norové úplně jinde. Až svěťáky nám ukážou, jaké to opravdu je.“

Světové poháry, které odstartují tuto sobotu v Östersundu, pak ukážou i to, jak je kdo na tom před vrcholem sezony, jímž bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Pro tyto účely došlo ve Vysočina Areně k velkým úpravám a investicím.

„V tuto chvíli můžeme říct, že jsme třetí nejlepší biatlonový areál na světě z hlediska vybavenosti. V posledních dvou letech jsme provedli práce za 490 milionů korun včetně DPH. Divácká kapacita se nezvedla, ale značně se zvedne divácký a závodnický komfort, o což nám šlo,“ uvedl šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Podle něj bude nový areál otevřen na začátku ledna 2024.

„Působí to tam na nás velice dobře, je to kompaktní stadion. Během přípravy jsme se snažili tam dostat co nejvíc, ale bylo to komplikované kvůli rekonstrukci. Pilovali jsme tam hlavně střelbu, a doufáme, že po vánočních svátcích se tam dostaneme a budeme moct natrénovat v plné síle, hlavně pak specifické večerní hodiny,“ plánuje Málek. Závody při MS totiž budou převážně probíhat v podvečerních hodinách.

