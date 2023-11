Jak sportovat v zimě: české hvězdy doporučují plavání, běh i adrenalin

Není povolanějších lidí než profesionální sportovci, kdo by vám mohl doporučit aktivity přes zimu i ve městě. Léto zůstává už jen v našich vzpomínkách, kolo je zazimované, trampolíny a podobné radovánky dětí také. Co tedy teď, aby naše těla nezahálela, i když venku je už brzy tma? Možností je i tak celá řada, stačí si jen z toho, co doporučují medailisté jako Jakub Vadlejch, Marie Horáčková, Vít Přindiš a další vybrat podle svého gusta.

Nedoporučuje však jen běh. „Mě docela začaly bavit i kolečkové běžky . Případně super je plavání, lezecká stěna . No a v zimě jsou skvělé běžky nebo skialpy . Člověk se dostane i na místa, kam se normálně nedostane, a to je strašně příjemné.“

Že nejste velkým příznivcem této aktivity? Nejste sami. „Nejhorší je odhodlat se, udělat takový ten první krok. Mě taky běhání nikdy extra nenaplňovalo, ale poslední rok jsem se tomu víc věnoval. Chodím i s kamarádem, což je super. Těším se na to, pokecáme vždycky co je nového a ta hodina, hodina a půl uteče strašně rychle. Je to fajn. Takže doporučuju najít si nějakého parťáka nebo parťačku. Protože když se mi zrovna nechce, tak mě vytáhne ten druhý, což je super,“ vypráví i ze své zkušenosti Přindiš.

Jinak všem doporučuje například raketové sporty , sama se jim ale musí spíš vyhýbat. „Pro mě nejsou ideální, protože tam zatěžuji pravou ruku. V tenise a podobně musí být zpevněná a já ji naopak potřebuju mít uvolněnou. Takže u nás se říká, že ideální je lezení , ale to taky v nějakém období, kdy se nestřílí, protože tam zase trpí šlachy na předloktí. Takže je to náročné.“

Budete se možná divit, ale i lukostřelci potřebují mít nějakou kondici. Světová šampionka z tohoto roku tak také musela vzít na milost běhání . „Nikdy jsem ho moc nemusela, ale pak jsem byla trenérem donucená, protože jednu dobu jsme šli hodně do kondice. A když už se tím ne tolik příjemným začátkem prokoušete, tak se vám to vlastně pak líbí,“ ví Marie Horáčková.

Také jednadvacetiletá sportovkyně si oblíbila lezení . „Je i o strategii, člověk se na to podívá a musí si vymyslet cestu, jak to poleze. Ale baví mě i boulder, kde mě nemusí nikdo jistit. Ono ne všichni se mnou rádi chodí lézt, protože člověk ztratí trochu čas tím, že někoho jistí. Takže boulder je fajn, že tam můžete jít sami a když spadnete, přistanete na žíněnce,“ dodává Satková.

Kdo jeho sport znáte, víte, že mezi pětici disciplín patří také plavání . „Nejsem jeho velkým příznivcem, ale pokud by to bylo spíš pro zábavu, ne v rámci tréninku, tak myslím, že by to taky mohlo být dobré. Navíc na bazénech často bývá i pára nebo sauna, kam se pak člověk může jít zahřát,“ dodává Kuf.

Jelikož běhání je součástí jeho práce, hledá si ve volném čase, zvlášť pak v zimních měsících, moderní pětibojař Jan Kuf trochu jinou zábavu. „Chodíme s klukama hodně hrát badminton , protože nám to trochu simuluje pohyb při šermu, ale zábavnou formou. Ten bych určitě doporučil všem. Je to dobrý sport, dynamický, člověk se při něm zapotí,“ říká účastník dvou olympiád.

Sám po sezoně, kdy byly ještě příznivé podmínky, objezdil Šumavu na kole. „Ale to už je v tuto dobu složitější, protože na kole je zima, není to vůbec příjemné, navíc je brzo tma,“ naopak odrazuje od cyklistiky.

Bronzový medailista z letošního mistrovství světa zastává názor, že není špatného počasí, ale pouze špatně oblečený člověk. „Z toho důvodu myslím, že spousta sportů, které se dají dělat v létě, se dá dělat i v zimě nebo teď během pozdního podzimu. Třeba turistika. Chození po horách je úplně ideální kratochvíle, já sám to mám rád a je to mou nedílnou součástí,“ doporučuje Jakub Vadlejch.

KAREL VACEK (cyklistika)

Ani profi cyklista příliš svůj sport v tuzemsku v zimních měsících nedoporučuje. „Jednak si myslím, že je to nebezpečné, za druhé není na silnicích vidět. Většina lidí chodí z práce v pět a později, kdy už je tma, takže to nemá větší smysl. Pokud tedy člověk nejezdí na kole do práce,“ říká Karel Vacek.

Naopak lobuje za sport, kterému se věnoval i s bratrem Mathiasem dřív. „Běžky. A pak co je hodně oblíbený sport a je na vzestupu, to je skialpinismus. To je hodně pěkný sport a dá se velice dobře praktikovat v Krkonoších a na Šumavě,“ láká na aktivity na sněhu.

Co ale když se nemůžete hnout z města? „Já z města nejsem, takže moc nevím. S fitkem moc společného nemám, takže za to se úplně přimlouvat nemůžu. Ale jít si zaběhat, projít se kolem Vltavy v Praze bude taky určitě pěkné. Ale za mě by určitě lidé z měst měli vyrážet do zahraničí, třeba i do tepla, do Španělska, kamkoliv. Nebát se toho,“ radí zase trochu jinou cestu, kterou sám musí kvůli své profesi praktikovat každou zimu.

A z jiného soudku? „Plavání je taky super sport na zimu. I já rád plavu, i když se tolik do bazénu nedostanu. Nebo halové sporty jako třeba volejbal. A Češi jsou hokejový národ, kde je i halový hokej, ten v teniskách.“