Davidová: Bojím se, že ve Švédsku umrzneme. Odreagovala se na parkuru

V minulých sezonách byla Markéta Davidová podle výsledků jasnou jedničkou českého biatlonu. Také v předsezonním testu v Norsku byla se svým třetím místem ve sprintu nejlepší tuzemskou závodnicí. Teď už její kroky i myšlenky míří do švédského Östersundu, kde v sobotu odstartuje nová sezona Světového poháru. Co rozptýlilo její mysl ještě před odjezdem? „Byla jsem se podívat na Prague Playoffs, a musím říct, že takováhle pauza mi bodla,“ pochvaluje si návštěvu parkuru.

Jak se vám líbila atmosféra na vašem oblíbeném koňském parkuru?

„Bylo to moc hezké. Letos byla atmosféra zase o kus větší, jak bylo vyprodáno, a je škoda, že to tady teď asi pár let nebude. Myslím, že se to docela uchytilo. Až mě udivuje, že tolik lidí se přijde podívat na parkur.“

Jste ráda, že tato akce termínově vychází ve vaší pauze před startem SP, že se tam odreagujete?

„Ono to právě občas vychází blbě, ale letos to sedlo krásně, že celou dobu jsme byli tady, koukala jsem na to pak v neděli i v televizi. Musím říct, že mi takováhle pauza hodně bodla.“

Jaké to bylo na přípravě v Norsku?

„Letos mi návrat na sníh přišel nějaký těžší než normálně. Myslím, že i plán byl celkem těžký, i do závodů jsem šla relativně unavená. Neměli jsme během těch 14 dnů žádné volno, na což jsem si nějak odvykla. Ale uvidíme, všechno šlo podle plánů, co bylo potřeba, jsme udělali.“

Byla výhoda, že tentokrát napadl na severu sníh a nemuseli jste improvizovat jako loni?

„Sněhu bylo o poznání víc, to bylo fajn.“

Přání Moravce před startem sezony: Ať je to pestřejší. Rady před MS Video se připravuje ...

Jak vás servis uklidňuje, že s mázou to bude dobré?

„Se servisem jsme se na severu ještě tolik nepotkali, protože tam měli hodně práce a po závodech hned odjeli. Takže konzultace nebo informace, jak to bude vypadat, jsme ještě nedostali. Já doufám, že to je tak, jak říkal na tiskové konferenci Ondra (Rybář), že jsme nezaspali. Už dlouho se mluví o tom, že tohle nastane, takže věřím, že se na tom pracovalo.“

Teď vás čeká start v Östersundu. Jaká je to z vašeho pohledu lokalita?

„Když jsem koukala na teploty, tak tam i mínus pět je pocitově mínus dvacet. A teď tam hlásí, že má být mínus dvanáct. Bojím se, že tam umrzneme. S tím ale člověk nic neudělá. Když se tam vloni končilo v březnu po MS, to se závodilo v lepší časy. Člověk má pocit, že nejede o půlnoci, ale přes den. Teď nás to ale zase čeká večer, tak uvidíme.“

Je pro vás motivací domácí MS?

„Máme mistrovství každý rok, takže pro nás to není takové jako pro hlaďaře, kteří ho mají jednou za dva roky. Samozřejmě je to doma, každý se chce předvést v co nejlepším světle. Myslím, že bychom si ale neměli na sebe plést bič. Spíše to brát jako každé jiné mistrovství světa, kde chce člověk podat co nejlepší výkony.“

Myslíte, že zde můžete zažít nejlepší atmosféru?

„To myslím, že jsme zažili už vloni na svěťáku. Víme, že atmosféra tam umí být výborná. Nemyslím, že by tomu mělo být na MS jinak.“