Fotbalista Nedvěd o předčasném konci v Juventusu: Rána do srdce

Je to rok, co zrovna skončil v milovaném Juventusu. Pavlu Nedvědovi (51) zlomila vaz aféra údajného falšování účetnictví. Bývalý skvělý fotbalový záložník to stále těžce nese.

Po skvělé hráčské kariéře chtěl v podobném duchu pokračovat i jako bafuňář. Jenže funkci viceprezidenta položil loni v listopadu. Po sedmi letech. „Konec mě hodně mrzí, byla to rána do srdce. Šlo o nucený odchod,“ řekl Nedvěd pro iDnes.cz.

Žádný trest

Původně držitel Zlatého míče z roku 2003 vyfasoval od italského fotbalového svazu osmiměsíční flastr působení ve fotbale, verdikt ale zrušil odvolací soud italského olympijského výboru. „Já žádný trest nedostal. Jen to v Česku nejspíš nikdo neví. To je vše, co bych k tomu chtěl říct,“ dodal s tím, že by klidně působil v managementu některého českého mančaftu.