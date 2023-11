České házenkářky vstupují do MS v úžasném rozmaru: Sexy tvrďačky na plac!

Kdyby se hrálo na krásu, tak vezeme zlatou placku! Jenže české házenkářky nebudou sbírat body od sudích za promenádování se u vody, nýbrž za góly z palubovky na skandinávském MS 2023.

„Holky si užívají společný čas a podporují se. Celkově máme dobrého týmového ducha, což je to nejdůležitější,“ potvrdil kouč nároďáku Bent Dahl, že jeho svěřenkyně nejsou žádné nafoukané primadony.

Už dnes od 20:30 (vysílá ČT Sport) vyběhnou české tvrďačky vstříc úvodnímu duelu šampionátu proti reprezentantkám z Konga. Dále holky z české kotliny čekají temperamentní Argentinky a na závěr skupiny se utkají s favoritkami z Nizozemska.

Postup je jistota

A jaké jsou vyhlídky? Ze čtyřčlenné skupiny postupují tři týmy do další fáze – šestičlenné osmifinálové skupiny –, odkud první dva celky se probojují do čtvrtfinále, které se už hraje formou play off. A to je primární cíl!

„Mistrovství světa je vrchol. Uvidíme, jak daleko dokráčíme, ale cesta je skutečně dlouhá,“ vyhlíží mistrovství světa norský trenér, který se ukáže s Čechy na takhle velké akci poprvé.