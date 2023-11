V desítce Sportovce roku jsou tenistky a mistři světa. Kdo získá korunu?

Uplynulý rok byl v českém sportu bohatý na tituly. Můžeme se znovu pyšnit výhrou ve Wimbledonu, ale i světovými šampiony v několika olympijských sportech. To zohlednili hlasující v prvním kole ankety Sportovec roku pořádané Klubem sportovních novinářů České republiky. Z toho vyplynula první desítka, z níž ve druhém kole hlasování vzejde další držitel křišťálové koruny, jenž bude vyhlášen na slavnostním večeru 21. prosince. Jak tedy, v abecedním pořadí, vypadá desítka sportovců a trojice mezi kolektivy?

Minulá sezona pro ni byla ve znamení velkého návratu. V té předchozí totiž přišla o olympijské hry kvůli zlomenině obou kotníků a také rozjezd té další byl pomalejší. Ukázalo se však, že se svým týmem dokázala skvěle načasovat formu na ten pravý okamžik. 1. březen 2023 a mistrovství světa v Gruzii, to bylo to datum a místo, kde se Adamczyková vrátila v plné síle a poprvé s novým jménem (dříve Samková) slavila zlato z MS. Momentálně září ve StarDance. Rozhovor o této taneční soutěži ZDE>>>

Na svém kontě má už tento kanoista řadu světových medailí. Zlato však dosud vlastnil pouze na neolympijské 500metrové distanci. Až letos se mu povedlo ovládnout také kilometrovou trať a tím získat pro Česko na této vzdálenosti olympijské místo pro Paříž 2024. Navíc také získal cenný skalp dlouholetého soupeře, Němce Sebastiana Brendela. Nebyl to ale jeho jediný úspěch v sezoně. Na Evropských hrách slavil zlato na trati 500 metrů.

Toto zlato ze světového šampionátu čekal málokdo. I když sama lukostřelkyně si věřila a šla do závodu s potřebným sebevědomím. To se jí vyplatilo a ona získala pro Česko nejen olympijské místo, které s největší pravděpodobností obsadí sama. Ale především po dlouhých 85 letech první individuální zlatou medaili. Tu první bral František Hadaš, takže Horáčková je první českou ženou, jež si může říkat mistryně světa v lukostřelbě.

KAROLÍNA MUCHOVÁ (tenis)

Rodačka z Olomouce v letošním roce opět potvrdila, že když ji netrápí zdravotní potíže, je schopná velkých věcí. V první části sezony předvedla slušný návrat, když se ze 149. místa žebříčku, kde končila předchozí ročník, v březnu vyhoupla až na 55. příčku. Když vstupovala do Roland Garros, bylo to jakožto 43. hráčka světa, a tak v očích soupeřek z první světové desítky nebudila velký zájem. To se ale v průběhu turnaje změnilo, když ji zastavila až v pařížském finále Iga Šwiateková.