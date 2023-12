Vémola přišel o tygřici, ale... Pořídil si dalšího netradičního mazlíčka!

Nese to velice těžce. Karlos »Terminátor« Vémola (38) včera přišel o svou tygřici Antonii Ramba. I přes nejnovější trable ale doma přivítal nový zvířecí přírůstek. A ne, orel to (zatím) není.

V Karlosově Vémolandu si člověk chvílemi musí připadat, jako kdyby zrovna navštívil zoologickou zahradu. Na svém pozemku totiž chová například lva, klokana nebo krokodýly. Jeden z mazlíčků slavného bijce bude muset ale svůj současný domov opustit. Loni se přišlo na to, že Vémola nemá v pořádku potřebné dokumenty na tygřici Antonii Rambu ohledně původu zvířete a přesunech. Zvíře tedy bylo převezeno do německého záchranného centra.

„Chápu, že jsem si na začátku tohle všechno měl ověřit, že jsem chyboval. Ale snažím se vysvětlit úřadům, ať netrestají to zvíře, ale mě. Dostal jsem pokutu, musím nějaké věci napravit, se vším souhlasím, ale tohle není volně žijící tygr," prohlásil historicky první Čech v UFC během rozhovoru pro CNN Prima News.

I přes nelehké období ho ale jeho zvířata dokážou rozveselit. Jako třeba sova pálená, jedno z Vémolových nejnovějších zvířat. „No jo, ty jsi miláček. To je naše sova domácí, viď. To je láska,“ rozplýval se Karlos ve videu na sociální síti, zatímco krmil opeřeného mazlíčka. „Tohle je průprava na to, až budeme na jaře krmit orla,“ dodal Vémola.