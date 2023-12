Legendární lyžař Miller: Emotivní slova o smrti dcery (†1) a bratra (†29)!

Do historie světového lyžování se svými úžasnými výkony zapsal nesmazatelným písmem. Aby ne, když na olympiádě posbíral celkem šest medailí, z toho jednu zlatou. Bode Miller (46) by ale zcela jistě vyměnil sportovní úspěchy za to, aby mohl být se svou dcerou Emeline (†1) a bratrem Chelonem (†29). Oba totiž tragicky zemřeli! Nyní se o nich lyžařská hvězda rozpovídala v jednom z rozhovorů.

V životě jsou rány, které zacelit nejde. Jako například v případě bývalého lyžaře Bodeho Millera, který v rozmezí pěti let přišel o milovaného bratra Chelona, který zemřel na následky poranění mozku, i dcerku Emeline, která se ve svých devatenácti měsících utopila v bazénu během oslavy. Nedávno se o tomto ožehavém tématu rozpovídal v rozhovoru pro švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.

„Smrt je prostě taková. Nedá se s tím bojovat. Pořád je to pro mě velmi těžké,“ řekl Miller ohledně úmrtí svých nejbližších. „V roce 2005 utrpěl můj brácha Chelone poranění mozku poté, co havaroval na motorce. Během následujících osmi let existovala reálná možnost, že ho jeden z jeho záchvatů zabije. Na začátku jsme ani nevěděli, jestli vůbec přežije,“ přiblížil Miller situaci ohledně svého bratra.

„To byl jeden z důvodů, proč s ním trávit více času, jenže já jezdil celou dobu po závodech. Byl jsem sobec. A když pak na jeden z těch záchvatů zemřel, bylo to pro mě šokující. Špatně to nesla především maminka, které tímto zemřel její nejmladší potomek,“ smutnil čtyřnásobný mistr světa.

Podle jeho slov netrvala bolest za úmrtí bratra dlouho. Miller se z toho vzpamatovával zhruba rok. „Po roce už to nebolelo, jen jsem byl ze smrti Chelona smutný,“ podotkla lyžařská hvězda. Následně začal Bode vyprávět o své dceři Emeline, jejíž osud byl ještě tragičtější.

„Od smrti Emeline je to už pět let. I teď je to pro mě velmi těžké,“ přiznal. Miller věří, že mezi dcerou a rodiči existuje genetické spojení. „Pokud se tohle spojení přeruší, tak se ta rána nemůže nikdy zahojit. Zůstane už navždy. Člověk si na to časem zvykne bez ohledu na to, jak moc to bolí. Pro mě je ale ztráta dcerky stále to nejhorší, co mě v životě potkalo,“ řekl Miller závěrem na tohle pochmurné téma.