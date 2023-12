Bývalý šéf FIA Todt: Slova o Schumacherovi i zmanipulovaném závodě F1!

Ve světě motoristických sportů si málokdo vybudoval takový respekt, jako Jean Todt. Sedmasedmdesátiletý Francouz za svou funkcionářskou kariéru například šéfoval Mezinárodní automobilové federaci (FIA) nebo stáji Ferrari ve Formuli 1. Nyní se vyjádřil k zdravotnímu stavu legendárního Michaela Schumachera (54). A co řekl o kontroverzní Velké ceně Singapuru z roku 2008?

Od doby, kdy se legendární exzávodník Michael Schumacher těžce zranil na lyžích, hlídá jeho rodina jeho soukromí. Během těch téměř deseti let se mimo rodinný kruh našlo jen velmi málo lidí, kteří se s ním sešli. Jedním z nich je Jean Todt, se kterým si slavný Němec během své kariéru vybudoval silné pouto.

„Michael je můj kamarád. Považuji ho za součást své rodiny. Chodím za ním pravidelně. V minulosti jsme spolu například sledovali závody F1 v televizi,“ prozradil Todt v rozhovoru pro italský deník La Stampa. V případě zdravotního stavu sedminásobného šampiona už ale byl zdrženlivější. „Je to soukromá věc. Jediné, co řeknu, je fakt, že Schumachera zbožňuju. Stejně jako jeho rodinu. Lidé by měli respektovat jejich soukromí,“ dodal.

Nebylo to ale jediné ožehavé téma, ke kterému se Todt v posledních dnech vyjádřil. Kromě toho taky uvedl svůj pohled na věc ohledně kontroverzní Velké ceny Singapuru v roce 2008, na jejímž konci přišel závodník Felipe Massa (42) o titul mistra světa za podivných okolností.

„Pro Massu to tehdy muselo být psychicky velmi náročné. FIA možná měla být přísnější, když se to provalilo. Každopádně není pochyb o tom, že Velká cena Singapuru byla zmanipulovaná a měla být zrušena,“ přiznal na závěr rozhovoru Todt.