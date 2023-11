Schumacherův právník: Jeho zdraví zůstane tabu!

Také hltáte sebemenší zmínky o zdravotním stavu Michaela Schumachera (54)? A chtěli byste vědět, jak na tom ikona formule 1 po zranění hlavy v prosinci 2013 teď je? Máte smůlu! Právník legendy prozradil, proč jeho rodina o stavu mlží...

„Vždy nám šlo o ochranu soukromí,“ řekl Felix Damm, mediální právník Schumacherovy rodiny. A ta detaily zveřejnit nechce. „Samozřejmě jsme hodně diskutovali o tom, jak to udělat. Zvažovali jsme i to, zda by závěrečná lékařská zpráva o Michaelově zdravotním stavu nebyla tím správným způsobem. Ale tím by to neskončilo a musely bychom zprávy neustále aktualizovat,“ zdůvodnil rozhodnutí vše raději tutlat..

„Jako zasažený nemáte v ruce nic proti tisku, aby udělal za věcí tlustou čáru. Média by se dokolečka ptala: »Jak to vypadá teď?«. Pokud bychom pak chtěli proti nějaké reportáži zakročit, museli bychom se vypořádat s argumentem dobrovolného sebeodhalení. Nikdo se totiž nemůže odvolávat na soukromí u skutečností, které sám dobrovolně odhalil veřejnosti," vysvětloval dále Damm právní kličky, se kterými by se musel následně potýkat u soudu.

Schumacherův právník dobře ví, o čem mluví! Tyto obtíže už jednou řešil, kdy ošetřující lékaři uspořádali tiskovou konferenci o stavu jeho klienta po vážném úrazu na lyžích. „Šlo vlastně o obsah, který je tematicky zařazen do soukromé sféry. Do té doby to bylo naprosté tabu," uvedl zkušený jurista na konkrétním příkladu. Na neděli 29. prosince pak připadalo smutné 10. výročí tragické nehody závodnické legendy F1. Ačkoliv se o kondici oblíbeného jezdce téměř nic neví, všeobecně se předpokládá, že stále leží ve své vile u Ženevského jezera ve vegetativním stavu.